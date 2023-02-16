انخفاض هائل في سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب أقل سعر تسوية في 5 أسابيع في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع قوة الدولار الأمريكي وصدور البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.1% أو 20.10 دولار إلى 1845.30 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية منذ 5 يناير الماضي.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة أمس ارتفاع مبيعات التجزئة بنحو 3% وهو مستوى يتجاوز التوقعات عند 1.9%.

ترويض التضخم

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك المزيد مما يجب القيام به لترويض التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات تسارع ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.

وأضاف بايدن: "التضخم في أمريكا مستمر في الانخفاض، وهو خبر سار للعائلات والشركات في كل أنحاء البلاد.. لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في إطار عملية الانتقال هذه نحو نمو أكثر ثباتاً واستقراراً، وربما نواجه انتكاسات في هذا المسار".

وارتفع معدل التضخم بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، في حين ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، حيث جاءت قراءة المؤشرين -وهي الأعلى منذ الخريف- متماشية مع تقديرات الاقتصاديين.

كان التضخم السنوي أعلى من المتوقع عند 6.4%، مقابل توقعات عند 6.2%، وبانخفاض طفيف عن 6.5% في الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 5.6%، مقارنة بتقديرات عند 5.5%، ما يعني انخفاضاً لا يكاد يُذكر في الرقم السنوي على مدى سبعة أشهر متتالية.