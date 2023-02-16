عودة حركة الملاحة في مضيق البوسفور

قالت وكالة تريبيكا للشحن إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا من المقرر أن تستأنف في اتجاه الشمال اعتبارا من اليوم الخميس.

وذلك بعد أن توقفت الحركة في المضيق لفترة قصيرة بسبب تعطل محرك إحدى السفن بالمضيق.

وفي نفس السياق أعلنت وكالة "تريبيكا" للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، يوم الإثنين الماضي، بسبب عملية لإنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة:" إن من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير.