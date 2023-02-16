عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة حركة الملاحة في مضيق البوسفور

صدى البلد

قالت وكالة تريبيكا للشحن إن حركة الملاحة في مضيق البوسفور بتركيا من المقرر أن تستأنف في اتجاه الشمال اعتبارا من اليوم الخميس.

وذلك بعد أن توقفت الحركة في المضيق لفترة قصيرة بسبب تعطل محرك إحدى السفن بالمضيق.

تعطل حركة السفن بمضيق البوسفور التركي

عباس شراقي: ضحايا زلزال تركيا المدمر تجاوزوا الـ 40 ألفا حتى الآن..فيديو

وفي نفس السياق أعلنت وكالة "تريبيكا" للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، يوم الإثنين الماضي، بسبب عملية لإنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة:" إن من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير.

 

تركيا السفن الأسود ميناء حركة الملاحة فبراير زلزال البحر الأسود حركة السفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد قرار الحكومة بشأن مزارع الفراخ

أول رد لاتحاد الكرة على قيد منسي وبلحاج وشبانة بالزمالك.. فيديو

مهاجم جديد بالأهلي بـ 120 مليون جنيه .. مفاجأة

وفاة محمد غندر ‏مراسل قناة أون سبورت

حل أزمة الدواجن| الحكومة: المزارع لن تتحمل ضريبة عقارية عن 3 سنوات

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

لا تلعبوا بالنار..رسالة شديدة اللهجة من ميدو لإدارة الهلال قبل لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

علي جمعة يوضح الموقف الشرعي لشخص ينكر الإسراء والمعراج

اهتزار الأرض وسقوط المباني بثوان.. فيديو اللحظات الأولى المرعبة لزلزال تركيا

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تبدأ تلقى الطعون والتنازلات

الدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاة بالطريق الزراعي بالقليوبية.. وعودة الحركة المرورية |صور

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم 16 فبراير 2023

إيلون ماسك يوضح حقيقة وجود الكائنات الفضائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض صادمة لمرضه.. أسباب وفاة مراسل أون سبورت

لازم تيجي بفستان.. مريم تثير الجدل بموقف صادم عن حياة الأنفلونسرز

جمال شعبان يكشف تفاصيل وفاة مراسل أون سبورت

نشرة المرأة والصحة| فساتين جريئة أثارت الجدل لياسمين الخطيب..أبراج تستعين بحماتها للسيطرة على زوجها

فيديو

جلطة في شريان حساس.. تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت

الأرض تحركت 7 أمتار.. إدارة الكوارث التركية تكشف عن تداعيات كبرى للزلزال|فيديوجراف

أربع هزات أرضية جديدة اثنتان منها ضربتا دولة عربية

خطابات نورهان تقلب الموازين.. محامية فتاة بورسعيد: احنا في مصيبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 36

كريمة أبو العينين

العيش مع الذئاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ