تعطل حركة السفن بمضيق البوسفور التركي

أعلنت وكالة "تريبيكا" للشحن إنه جرى تعليق حركة السفن بمضيق البوسفور التركي، من كلا الاتجاهين، اليوم الإثنين بسبب عملية لإنقاذ سفينة، حسبما أفادت وكالة أنباء رويترز.

وقالت الوكالة:" إن من المنتظر أن تصل السفينة إم/في تي.كيو أوردو بنهاية عملية الإنقاذ إلى المدخل الشمالي لميناء البوسفور في حوالي الساعة 1300 بتوقيت جرينتش".

وتعطلت السفينة بمنطقة شيلا على ساحل البحر الأسود في الخامس من فبراير.

ومنذ أسابيع، توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور، وذلك بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، لتتوقف حركة الملاحة لأسباب أمنية، في ظل محاولات السلطات التركية إعادة حركة الملاحة بشكل سريع، بالتزامن مع توجه معدات ولانشات القطر، إلى السفينة MKK التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، لتقديم المساعدة.