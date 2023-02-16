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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: نقوم بتنفيذ مشروعات كبرى لتحديث وتأهيل وصيانة المنشآت بمختلف المحافظات

صدى البلد

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من  المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض الموقف التنفيذى لمشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة

.

وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، كما يأتي إستكمالاً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، والتى تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب .

وأوضح  أن هذا المشروع يه

دف لتحسين عملية الرى في زمام ١.٦٠ مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة) ، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس ، ويشتمل المشروع على إنشاء عدد (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف – الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) وإنشاء مباني للتشغيل والتحكم وعمل كوبري علوي ومنظومة لإدارة ومتابعة توزيع المياه لعدد ٤٥ موقع بنطاق المشروع .

الجدير بالذكر أنه تم نهو تركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة بحر يوسف لزوم السد المؤقت وجارى تركيب الشدادات المعدنية ، كما يجرى تنفيذ الخوازيق الخرسانية حيث تم الانتهاء من عدد ٢٣ خازوق من أصل ١٠٤ خازوق مستهدف بالموقع .

وفى قنطرة الديروطية تم نهو أعمال صب الخرسانة العادية لزوم الأساسات والستائر القاطعة أسفل المنشأ في الأمام والخلف ، كما يجرى تنفيذ أعمال الحدادة والنجارة لزوم الأساسات الخرسانية المسلحة .

هذا ويتم إستخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية فى أعمال تصميم وتنفيذ بوابات القناطر بما يضمن تحقيق دقة عالية فى عملية التحكم وتوزيع المياه لعدد (٤) بوابات لكل من قناطر فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية وفم أبو جبل ، و عدد (٣) بوابات لقنطرة فم الديروطية ، و عدد (٢) بوابة لقنطرتى البدرمان والساحلية  ، كما يلتزم المشروع بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع  ، كما يتم مراعاه تطبيق الإشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع .

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