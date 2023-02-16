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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

منسي وبلحاج وشبانة بقائمة الزمالك.. اتحاد الكرة يزف خبرًا سارًا لعشاق الأبيض

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

شهدت الأيام القليلة الماضية وتحديدًا بعد غلق قيد اللاعبين، مشكلة بسبب عدم قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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وقد خرج مسئولي الزمالك بتصريحات كثيرة، ولكن اتحاد الكرة لم يرد، ولكن خرج إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ليرد لأول مرة عن أسباب عدم القيد، و الطريقة الوحيدة لقيد لعبي الزمالك فى الفترة المقبلة.

وكشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال تصريحات على قناة صدي البلد، أن الاتحاد طالب من الأندية بتسديد المديونية نقدًا وجدولة باقى المستحقات، وأن الاتحاد أرسل خطاب رسمي لـ الزمالك بشأن تسديد المديونية لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن الاتحاد لديه مبادرة للحل، وأن الاتحاد ليس فى صدام مع الزمالك بشأن قيد ثلاثي الزمالك ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة، العائد من الإعارة من نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة..

ولفت إلى أن الزمالك ذهب لـ الاتحاد الدولي، ولجنة التظلمات، والاتحاد ارسل الشكوي لـ الاتحاد الدولي، وأن ما حدث فى عدم قيد لاعبي الزمالك يعتبر حدث يتم للمرة الأولى فى مصر.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي هو من فى يده القرار، واذا رد الاتحاد الدولي بأى رد سيتم العمل به، فإذا كان الأمر شأن داخلي سيكون هناك قرار بالتصويت، واذا جاء القرار بقيد لاعبي الزمالك سيتم القيد.

وأوضح أن هذا الوقت ليس وقت اجتهادات وعلى الجميع إلتزام التخصص، وأنه لم يحدث تصويت على القيد.

وتابع :" حازم إمام عضو اتحاد الكرة ولاعب الزمالك السابق من أكثر الشخصيات التى تريد حل أزمة قيد لاعبي الزمالك، وأن ما ينشر عن غير صحيح".

وأوضح أن "أمام الفيفا ثلاث قرارات إما أن يحكم بقيد اللاعبين أو إلغاء القيد أو ترك الأمر لـ اتحاد الكرة".

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