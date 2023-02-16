أمريكا ترحب بجهود العراق لسن إصلاحات في مختلف المجالات لتعزيز آفاقها الاقتصادية

رحبت الولايات المتحدة بجهود الحكومة العراقية لسن إصلاحات في السياسة الاقتصادية والنقدية، وتحديث النظام المالي والمصرفي ومكافحة الفساد وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تساعد في تعزيز الآفاق الاقتصادية للعراق.

جاء ذلك حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، في بيان مشترك لحكومتي البلدين بعد اجتماع لجنة التنسيق العليا الأمريكية - العراقية في واشنطن العاصمة، وبحث الجانبان التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي، بما في ذلك أسواق الصرف الموازية.

من جانبه، جدد الوفد الأمريكي دعمه لجهود العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب البيان، عقد الجانبان العزم على مواصلة العمل معا لتحديث النظام المالي في العراق من أجل تحسين أوضاع الشعب العراقي، وشارك الوفدان الأمريكي والعراقي وجهة النظر القائلة بأن متابعة أجندة طموحة لاستقلال الطاقة أمر ضروري لتحقيق أقصى قدر من الازدهار الاقتصادي للعراق وحماية سيادته.

كما أقر الوفدان بأن العراق أمامه فرصة تاريخية للاستثمار في مبادرات البنية التحتية للطاقة المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشعب العراقي، وتأمين الاكتفاء الذاتي من الطاقة للعراق وتخفيف الأضرار البيئية لكل من المناخ العالمي والصحة العامة العراقية.

وتحقيقا لهذه الغاية، قرر الجانبان تسريع وتيرة الجهود لتحديث البنية التحتية لتوزيع الغاز الطبيعي وتقليل تسرب غاز الميثان، والربط الإقليمي لشبكة الكهرباء العراقية وتحديث البنية التحتية للكهرباء في العراق واستكشاف فرص الطاقة المتجددة.

وأشاد الوفد الأمريكي بالتزام العراق بمشاريع الربط الكهربائي الإقليمية مع الأردن والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وجدد الوفدان الأمريكي والعراقي أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه.

واستعرض الوفد العراقي خططه بنشر استراتيجية حكومية شاملة لمواجهة تغير المناخ قريباً، وفي هذا الصدد استعرضت الولايات المتحدة الخطط لتوسيع برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر من 1.2 مليار دولار من المساعدات التنموية الشاملة على مدى السنوات الخمس الماضية، كما أعطت المناقشات الأولوية للحاجة إلى مشاريع المزارع الشمسية الطموحة وإنشاء إطار تنظيمي لجذب الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وناقش الجانبان أزمة المياه في العراق، إذ تخطط الولايات المتحدة مواصلة مساعدتها الفنية لتحسين ممارسات إدارة المياه في العراق، ودعت الولايات المتحدة وفقا للبيان المشترك العراق لترشيح خبراء في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع قادة الولايات المتحدة في هذا المجال، وقرر الوفدان الأمريكي والعراقي إعطاء الأولوية للاستفادة من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة الري.

كما رحبت الولايات المتحدة بالتطورات الإيجابية في العلاقات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان والمفاوضات الجارية، حول الميزانية الفيدرالية لعام 2023 وقانون الهيدروكربونات.

وجددت الولايات المتحدة للوفد العراقي أن القطاع الخاص الأمريكي هو الأفضل في مجال التكنولوجيا وقدرته الفريدة، على مواجهة تحديات الطاقة في العراق، كما أعلن الوفد الأمريكي أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد بدأت بالتدريج في خدمات التأشيرات لغير المهاجرين.

وأكدت الولايات المتحدة والعراق أنهما يخططان لعقد لجان تنسيق مشتركة في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لمتابعة المناقشات الاقتصادية والطاقة والاستثمار والمناخ التي عقدت خلال هذا المجلس، وجدد الوفدان الأمريكي والعراقي تصميمهما على تعزيز العلاقة الاستراتيجية.

كما جددا عزمهما على تعميق العلاقة الاستراتيجية عبر مجموعة كاملة من القضايا الثنائية، من أجل المصالح الوطنية لكل منهما ومصلحتهما المشتركة في الاستقرار الإقليمي، وكان هذا الاجتماع بمثابة أول اجتماع للجنة التنسيق العليا يركز على التعاون الاقتصادي وتنمية قطاع الطاقة وتغير المناخ، وهو علامة على شراكة استراتيجية ناضجة في إطار الاتفاقية الإطارية للرقابة المالية.