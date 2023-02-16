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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطماطم ب 5 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 فبراير

صدى البلد

عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 16 فبراير.

 وتشهد الأسعار اليوم انخفاضا في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ وسجلت الأسعار كالتالي .

الطماطم   . 5 جنيهات للكيلو

البطاطس 5.5 جنيه للكيلو

البصل .12 جنيهات للكيلو

الكوسة  7.5 جنيه للكيلو

فلفل رومي  9.5 جنيه للكيلو

البازنجان.   8.5 جنيه للكيلو

الملوخية 7 جنيه للكيلو

الخيار 8 جنيهات للكيلو

البرتقال. 4.5 جنيه للكيلو

الجوافة 12 جنيه للكيلو

الفراولة 12 جنيه للكيلو

الكانتالوب 16 جنيه للكيلو

اسعار الخضراوات البطاطس البرتقال الطماطم فاكهة

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