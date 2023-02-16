لبحث خطة الفصل الدراسي الثاني|رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يجتمع بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم|صور

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر ، اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، لبحث خطة عمل الفصل الدراسي الثاني، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

واستهل رئيس الجامعة، الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير، للسادة العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعة، لتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء عقد الامتحانات، والتي تمت في أجواء هادئة دون تسجيل أي مشكلات او حالات غش، والتي عكست صورة مشرفة للجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، كافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري، بتطوير وتحسين مستوى العمل في الفصل الدراسي الثاني وتلافي المشكلات، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتذليل كافة العقبات والتحديات التي قد تواجه سير العملية التعليمية من خلال عقد اجتماعات بشكل دوري مع كافة منتسبي الجامعة لسماع الآراء والمقترحات وبحث إمكانية تنفيذها، وحل المشكلات التي قد تطرأ.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة أمامها مهمة ثقيلة خلال الفترة المقبلة، كونها جامعة وليدة وتحتاج إلى أن تقف على قدميها وتكون في الصفوف الأولى، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور، حريصة على تقديم كل الدعم لجامعة طيبة التكنولوجية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فعاليات وأنشطة متنوعة، تحتاج إلى التعاون والتنسيق الجيد بين كافة منتسبي الجامعة لخروج تلك الفاعليات بشكل مشرف.

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