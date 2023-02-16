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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادين نسيب نجيم تعلن شعورها بهزة أرضية جديدة في لبنان

نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيب، عن شعورها بهزة أرضية جديدة في لبنان، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت نادين نسيب نجيم: “هزة خفيفة ب لبنان”.

 

موعد حفل زفاف نادين نجيم

وكشفت نادين نسيب نجيم عن موعد وشرط إتمام زواجها للمرة الثانية على خطيبها الذي أعلنت عنه عبر حسابها على تطبيق انستجرام، منذ فترة.

وقالت نادين نسيب نجيم في تصريحات لها على هامش حضورها حفل joy awards، إنها منشغلة بالكثير من الارتباطات المهنية خلال هذه الفترة ولن تنتبه لأي أمور شخصية حتى تنتهي من أعمالها.

وتحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها الجديد، وقالت إنها عاشت تجربتها كاملة بعد الانفصال حتى لا تعيد نفس الأخطاء، ووجهت له رسالة قالت فيها إنه شخص مقرب منها جدا، ووقف بجانبها في العديد من الأزمات والأمور، وبشكل عام هي تثق فيه جدا.

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