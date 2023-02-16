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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا عاجلًا لمراجعة خطة مواجهة مخاطر الأمطار أو السيول.. وتنظيم حملات لتشجير لمركز المدينة ومسار رحلة العائلة المقدسة

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
  • محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا عاجلًا لمراجعة خطة مواجهة مخاطر الأمطار أو السيول
  • تنظيم حملات لتشجير مركز أسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة
  • لقاءات توعية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات

 

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنظيم حملات لتشجير مركز أسيوط ومسار رحلة العائلة المقدسة ضمن فعاليات مبادرة مبادرة "حلوة يا بلدي"، ضمن حملات التوعية البيئية والتشجير التي يتم تنظيمها بالقرى والمراكز في إطار فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" و "زراعة 100 مليون شجرة".

وأوضح المهندس رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة في أسيوط، إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير وتجميل بطريق ومسار رحلة العائلة المقدسة المؤدي إلى دير العذراء بجبل قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط ورفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق وزراعة عدد كبير من الأشجار معظمها من نوع الجهنمية كبيرة الحجم المزهرة لإعطاء منظر جمالي بالمسار السياحي فضلاً عن دهان بعض الأسوار الموجودة بجانبي المسار وكتابة رسائل توعية بأهمية النظافة والحفاظ على جمال الطريق.

 بالإضافة إلى تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية وتوعيتهم بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات والحفاظ على البيئة والمسار السياحي من التلوث لافتًا إلى حرص المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد على توفير بيئة نظيفة للمواطن الأسيوطي بكافة الطرق الممكنة ووفقاً للامكانات المتاحة ونشر الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة.

كما عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات والهيئات ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء لمناقشة خطة المحافظة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول المحتملة ومراجعة جاهزية القطاعات الخدمية وتفعيلاً للكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم (10) لسنة 2023 وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراجعة خطط الاستعدادات للتعامل مع موسم الشتاء الحالي لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ وعدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ووكلاء الوزارات للمديريات الخدمية المختلفة ورؤساء الهيئات وشركات المرافق ومسئولي إدارات الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة.  

وناقش محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - خطط استعدادات كل جهة ومهامها والأدوار المنوطة بها وسبل تعزيز التنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ خطة الاستعدادات والترتيبات التي تم الاتفاق على تطبيقها في مجابهة الأزمات المحتملة والإمكانيات المتاحة ومدى جاهزية تلك الجهات ومعداتها ومدى سرعة التحرك إلى الهدف والتعامل معه من خلال التنسيق والترتيب الكامل بين كافة الجهات المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث مؤكدًا على جاهزية مختلف الجهات والقطاعات الخدمية والمعدات الخاصة بها واستعدادات كل قطاع بوضع الخطة الملائمة للمواجهة مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في التعامل مع العديد من الأزمات التي تعرضت لها من قبل بفضل جاهزية القطاعات والتدريب الجيد لمسئولي الأجهزة التنفيذية.

ووجه المحافظ مسئولي الري بمراجعة الحالة العامة للمصارف والترع والمجاري المائية ومناسيب المياه بها لإستيعاب أي تصرفات مائية زائدة ومتابعة محطات رفع مياه الري على مختلف الترع مع مراجعة المولدات الموجودة بها وقياس كفائتها التشغيلية للتأكد من جاهزيتها والعمل على صيانتها بشكل دوري فضلا عن الاستمرار في متابعة مخرات السيول بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أية عوائق بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي كما أكد على استمرارية المتابعة الميدانية لجاهزية شبكات الصرف والمعدات الخاصة بشفط المياه والأطقم العاملة عليها وتوفير سيارات كسح المياه بالتنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شدد اللواء عصام سعد على مسئولي الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة والكابلات الكهربائية وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال ووضع خطة زمنية لإحلال وتجديد الأعمدة المتهالكة والتنسيق مع الوحدات المحلية ومراجعة كافة الكابلات الكهربائية المارة على المجاري المائية ومخرات السيول وكذا الكابلات المغذية لمحطات رفع مياه الري كما طالب القيادات المحلية بتكثيف العمل الميداني واتخاذ الإجراءات المسبقة في إدارة الأزمات مؤكداً على وضع الخطط البديلة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة وسرعة التعامل معها.

كان محافظ أسيوط وجه الأجهزة التنفيذية بالتعاون والتنسيق فبما بينها لمواجهة أية مخاطر محتملة لسيول أو أمطار خلال موسم الشتاء الحالي وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذى تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن كما تم عمل سيناريوهات وتجارب عملية كمحاكاة لسقوط أمطار غزيزة لتقييم الخطط ومدى كفاءة وجاهزية المعدات والجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار معلنًا عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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