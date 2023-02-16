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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.6 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة اللاذقية في سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، وقوع هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب مدينة اللاذقية في سوريا، وتأتي هذه الهزة كهرة ارتدادية نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا وتسبب في وقوع آلاف الوفيات والإصابات.

وعلى جانب آخر، أكدت الأمم المتحدة إدخال 22 شاحنة مساعدات إنسانية إلى شمال سوريا تضم مواد غذائية وطبية ومستلزمات لوجيستية.

وذكرت الأمم المتحدة، حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس، أن المساعدات اليوم تشمل 20 شاحنة سلع غذائية وأخرى للأدوية، مشيرة إلى أنه بذلك ترتفع حصيلة المساعدات والشاحنات التي دخلت إلى مناطق شمال غرب سوريا خلال الأيام السبع الماضية إلى نحو 160 شاحنة.

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وقال مسؤول العلاقات العام في معبر باب الهوى مازن علوش، إن إدارة المعبر تقوم بعد تسلمها لهذه المساعدات بتسليمها إلى إحدى المنظمات الشريكة مع الأمم المتحدة وإيصالها إلى متضرري الزلزال.

وأضاف علوش، أن هذه المساعدات ما تزال قليلة جدا مقارنة بحجم الكارثة التي حلت بالمنطقة، مضيفا أنه زار وفد من الأمم المتحدة مناطق بشمال سوريا ووعدوا بحجم مساعدات أكبر، مؤكدا أن المنظمات الإنسانية والجمعيات الخيرية أدخلت أضعاف ما أدخلته الأمم المتحدة.

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