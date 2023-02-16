حلقة مليئة بالمفاجآت| أبطال مسلسل أزمة منتصف العمر في ضيافة شريف عامر

في حلقة خاصة مليئة بالمفاجأت والأسرار، يستضيف برنامج "يحدث في مصر" على شاشة mbc مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أبطال وصناع مسلسل "أزمة منتصف العمر"، غدا في الساعة العاشرة مساءا، بعد النجاح الذي حققه المسلسل على منصة شاهد.

ويستضيف برنامج يحدث في مصر، خلال الحلقة، النجم كريم فهمي والنجمة ريهام عبدالغفور والمخرج كريم العدل، ويكشفون خلال الحلقة أسباب نجاح العمل ولماذا تفاعل معه الملايين من المشاهدين وأصبح حديث منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر، أن تشهد الحلقة مفاجأت عديدة يعرضها نجوم وصناع العمل للمرة الأولى، ويكشف نجوم وأبطال العمل خلال الحلقة، أيضا الكثير من أسرار وكواليس العمل والتي تذاع لأول مرة، كما تعرض الحلقة كواليس خاصة من العمل، ومن المقرر أن تعرض الحلقة غدا على شاشة mbc مصر.