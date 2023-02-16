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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة : ملتقي توظيفي لذوي الهمم ببورسعيد

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بشان تنظيم الملتقي التوظيفي الثالث لذوى الهمم وذلك لتوفير 60 فرصة عمل فى 9 منشآت بالقطاع الخاص داخل المحافظة .

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بذوى القدرات الخاصة وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد فى تقريره ، أنه حضر اللقاء المستشار العسكري لمحافظ بورسعيد  ، ونائبه  ، والذين أكدوا خلال كلمتهم فى افتتاح الملتقى على الإهتمام البالغ بذوي الهمم ( قادرون بإختلاف ) ودمجهم فى سوق العمل وتشجيع الشركات علي الإشتراك في الملتقيات الخاصة بتوظيف تلك الفئة .

 شارك بالملتقي ٩ منشآت قدموا ٦٠ فرصة عمل لذوي الهمم لاستيفاء نسبة الـ ٥% المقررة قانوناً ، بحضور 65 من الأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها شركات :اس اي وايرنج سيستمز ايجيبت ، تاتش بيوتي ، شركة سبأ العالمية ، شركة يوروتكس ، فندق بورتوسعيد ، بنك cib   - تي سي أي سينمار ، مدرسة الفيروز ،  شركة باندا ، كما تم إجراء المقابلات مع جميع الحضور من ذوي الهمم وجاري استكمال إجراءات تعيينهم بالشركات التي رشحوا إليها .

وأضاف مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد أنه شارك في تنظيم الملتقي : لمياء بعيلة مديرة إدارة الرعاية  ، و رانيا ماهر مديرة إدارة مركز الشباك الواحد ،ووسام الهلالي مديرة إدارة بحوث العمالة ، و إيمان شلبى - مدير إدارة العلاقات العامة، والمفتشين : ولاء عبد المجيد ، حنان خالد ، شيرين الكيكى ،رشا توفيق ، محمد أمين ،نهي رمضان، محمد رضوان .

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القوى العاملة ذوى الهمم القوى العاملة ببورسعيد

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