مهيب عبد الهادي يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي على قرار الفيفا بشأن أزمة قيد اللاعبين .

وكتب عبد الهادي من خلال حسابه الشخصي تويتر :" أخبرناكم بحل أزمة قيد لاعبي الزمالك وقد كان ".



تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك، خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة.

وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد.

وبناء على رد "فيفا" والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، للفحص والرد.