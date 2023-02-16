زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

نهاية العالم .. أثار زلزال تركيا وسوريا والذي دفن تحت أنقاضه 39 ألف ضحية بين البلدين، وأصاب و شرّد مئات الآلاف ، أثار موجة عالمية من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية .

تسونامي

وأصبحت كلمات "زلزال" و"كارثة" و"هزة أرضية" و"مقياس ريختر" و"تسونامي" هي الكلمات الأكثر بحثاً على محركات البحث حول العالم. وبدأ الجميع يفكر في سيناريوهات الدمار المحتملة، وما إذا كان من الممكن حدوث زلزال قد يتسبب بنهاية البشرية، وسط مخاوف وتساؤلات عما إذا كانت قشرة الأرض قد أصيبت بالفعل بتصدعات لا رجعة عنها.

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