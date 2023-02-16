عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

نهاية العالم
نهاية العالم

نهاية العالم .. أثار زلزال  تركيا وسوريا  والذي دفن تحت أنقاضه 39 ألف ضحية بين البلدين، وأصاب و شرّد مئات الآلاف ، أثار موجة عالمية من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية . 

تسونامي واختفاء مدن.. خبيرة فلك تحذر من حدوث هذه الظواهر السنوات القادمة

تسونامي

وأصبحت كلمات "زلزال" و"كارثة" و"هزة أرضية" و"مقياس ريختر" و"تسونامي" هي الكلمات الأكثر بحثاً على محركات البحث حول العالم. وبدأ الجميع يفكر في سيناريوهات الدمار المحتملة، وما إذا كان من الممكن حدوث زلزال قد يتسبب بنهاية البشرية، وسط مخاوف وتساؤلات عما إذا كانت قشرة الأرض قد أصيبت بالفعل بتصدعات لا رجعة عنها.

ولمتابعة المزيد حول زلزال نهاية العالم .. تابع الفيديو جراف التالي

نهاية العالم زلزال تركيا وسوريا 39 ألف ضحية شر د مئات الآلاف الذعر والخوف من مصير مشابه الكرة الأرضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

شعر به سكان دول عربية.. زلزال قوي يضرب وسط تركيا

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

زلزال قوي يضرب سوريا .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

900 مليون شخص في العالم مهددون بالفناء بسبب تغيرات المناخ.. فيديو جراف

بطلة فيلم مواطن ومخبر .. رولا محمود تثير ضجة باختفائها المفاجئ/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

خروج مواطني سوريا إلى الشوارع خوفا من الزلزال.. فيديو

انهيار مبنى في ريف حلب جراء الزلزال الجديد ووجود عالقين تحت الأنقاض

إبراهيم عيسى: الإخوان بطل الفتنة الطائفية بكل العصور

مسألة وقت.. مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك الجدد.. فيديو

النشرة الدينية.. موعد الإسراء والمعراج 2023 .. و4 كلمات للتحصين في الجمعة الأخيرة من رجب

سعر بي ام دبليو X2 موديل 2023 في مصر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنبها.. أكلات ومشروبات تتسبب في ارتفاع ضغط الدم

الأسماك التهمت الجثث.. مشاهد مؤثرة من الفيديو الوحيد لسفينة تيتانيك

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

فيديو

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ