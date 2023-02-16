بئس المصير.. ترامب يحتفل باستقالة الوزيرة الأولى الأسكتلندية |ما القصة؟

احتفل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، باستقالة الوزيرة الأولى الاسكتلندية نيكولا ستورجون، واصفا زعيمة إدنبرة التي قضت أطول فترة في الخدمة بأنها “يسارية مجنونة” ترمز إلى كل ما هو خطأ في سياسات الهوية.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “بئس المصير للفاشلة المتطرفة نيكولا ستورجون من اسكتلندا!”، وأصر على أن “شعب اسكتلندا الرائع أفضل حالًا بدون وجود سمك الحفش في المنصب!”

وكتب ترامب: “لقد بنيت أعظم ممتلكات الجولف بالعالم في اسكتلندا، لكنها حاربتني، مما جعل وظيفتي أكثر صعوبة”.

وخسرت ملاعب الجولف ترامب تيرنبيري وميني إستيت ما مجموعه 4.4 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، وفقًا لأرقام المحاسبة الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار نجله إريك ترامب إلى زيادات الأسعار وتعطل سلسلة التوريد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تقرير مصاحب للأرقام الكئيبة.

واستقالت ستورجون، خلال مؤتمر صحفي في بيت هاوس يوم الأربعاء، ووعدت بالبقاء في منصبها بينما تعثر السكرتيرة الوطنية لحزبها الوطني الاسكتلندي على خليفة لها.