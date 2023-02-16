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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نقل الأطفال الأوكرانيين.. اجتماع جديد لـ بوتين يثير جدلا واسعا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ماريا لفوفا بيلوفا، المسؤولة في مركز خطة حكومية روسية مزعومة لنقل الأطفال الأوكرانيين وإعادة توطينهم، وفي بعض الأحيان تدريبهم عسكريا أو تبنيهم قسرا.

وعاقبت العديد من الحكومات الغربية لفوفا بيلوفا، التي لقبها الحكومي الرسمي هو مفوض حقوق الطفل.

وتم تعيين لفوفا بيلوفا في منصبها في عام 2021.

وعقد بوتين اجتماع عمل معها اليوم الخميس في مقر إقامته في منطقة موسكو، لمناقشة القضايا التي تواجه الأطفال في المناطق التي ضمتها روسيا في أوكرانيا.

وقال بوتين في مقطع فيديو للاجتماع نشره الكرملين: “لقد كنتم تفعلون ذلك منذ فترة طويلة، وأنا أعلم أن حجم العمل آخذ في الازدياد. إن عدد الطلبات المقدمة من مواطنينا فيما يتعلق بتبني أطفال من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، من منطقتي خيرسون وزابوريجيا آخذ في الازدياد. ويتعامل معهد المفوض مع هذه القضية منذ فترة طويلة، منذ ما يقرب من تسع سنوات الآن”.

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وأخبرت لفوفا بيلوفا بوتين عن خططها لعمل مشترك مع وزارة الصحة يتعلق بـ”الرعاية الطبية للأطفال في مختلف المجالات”.

كما أخبرت لفوفا بيلوفا بوتين عن معسكر “المحاكمة العسكرية الوطنية” الذي نظمته هي وزعماء إقليميون في الشيشان لـ 200 “مراهق صعب المراس” الذين ارتكبوا جرائم أو تم تسجيلهم في قسم الأحداث.

ولم تحدد مكان انعقاده بالضبط لكنها قالت إن الموجهين لـ”الوطنيين الشجعان” الذين شاركوا في القتال.

أوكرانيا روسيا بوتين فلاديمير بوتين

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