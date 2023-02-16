عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في احتفالية الأوقاف بالفيوم

محافظ الفيوم أثناءالاحتفال
محافظ الفيوم أثناءالاحتفال بليلة الاسراء والمعراج بمسجد ناصر

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العشاء بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

 

حضر الاحتفالية، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد والشيخ محمد العش وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من الأئمة والدعاة.

 

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ابتهالات دينية، وألقى الشيخ جمعة عبد الفتاح، كلمة أوضح فيها الدروس والعبر المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكداً على ضرورة التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة، فى جميع أمور حياتنا.

 

من جانبه، قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية لشعب مصر وأهالى محافظة الفيوم، بهذه المناسبة الطيبة، ذكرى الإسراء والمعراج التي تُمثل آية من آيات الله التي ﻻ تُعد وﻻ تحصى، وأكد المحافظ على أهمية الاستفادة من المعاني النبيلة للمناسبات الإسلامية العطرة والتأسي بأخلاق النبى صلي الله عليه وسلم فى جميع معاملاتنا وفى حياتنا اليومية.

 

كما أكد المحافظ، على ضرورة تكاتف جميع فئات الشعب، والتفاني والإخلاص فى العمل، حتى نحقق لمصر نهضتها التى نسعى إليها، داعياً الله عز وجل أن يُديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الفيوم يستقبل أسرة الطفل المعجزة في حفظ القرآن الكريم

 

 

 

 

 

0f4c3142-ea9a-4db3-95ff-97e366e4e6e9
0f4c3142-ea9a-4db3-95ff-97e366e4e6e9
11dd9c1b-71d1-4f8a-b286-7dcb77fbdbc8
11dd9c1b-71d1-4f8a-b286-7dcb77fbdbc8
67dbf285-39ca-4340-9c8f-e6899c5f9b47
67dbf285-39ca-4340-9c8f-e6899c5f9b47
b563deaa-37ad-4864-8347-aa55166bde93
b563deaa-37ad-4864-8347-aa55166bde93
الفيوم اخبار الفيوم الانصارى محافظ الفيوم مديرية الأوقاف ذكرى الإسراء والمعراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب صدمته بمبلغ الغرامة.. كهربا يوجه رسالة نارية وغامضة

أغلى من نجوم الكرة.. كم يتقاضى خالد الغندور بعد تجديد عقده مع قناة الزمالك؟

رد عاجل من الخطيب لوزير الرياضة قبل مغادرة بعثة الأهلي إلى السودان

مثير للشفقة.. بيان عاجل من أمريكا بشأن الهجوم الروسي الكبير في أوكرانيا

500 ألف دولار كل سنة.. مفاجأة| الزمالك يصدم كهربا من جديد

صدمة جديدة لـ كهربا قبل موقعة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

العروض الخليجية تنهال على نجم الأهلي بعد تألقه في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بايدن: لن نعتذر للصين وأتطلع إلى التواصل مع شي

أول 28 يوما من ولادة الطفل .. الصحة تكشف عن معلومة مهمة

جدول ترتيب الدوري المصري..الأهلي وبيراميدز وفيوتشر في الصدارة والزمالك رابعا

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

بايدن: تمكنا من حماية المواقع الحساسة ضد المنطاد الصيني.. ولن نعتذر لبكين

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التضامن تفتتح أول مركز وطني للكفالة بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين حق.. صدمة بوفاة رضيع بعد نشر صورته على فيسبوك بيومين

مرض خطير يصيب الرجال .. اكتشف أعراض سرطان البروستاتا

دراسة تحذر من دواء شهير يسبب السرطان والصيادلة يرون أنه آمن| ما القصة

بعد مصرع شخص.. نصائح مهمة لتجنب كوارث الغاز في المنزل

فيديو

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

ملايين بيشوفوه.. شبيه عبدالحليم حافظ يثير الجدل في شبرا “فيديوجراف”

لحمة بالتقسيط .. فيديو الحاج شريف الزلاط يتسبب في ضبط صاحبه.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ