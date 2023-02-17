أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: مصر لن تنسى مساعدة الأشقاء.. زلزال نهاية البشرية يقترب|خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي :

مصطفى بكري: مصر لن تنسى مساعدة الأشقاء في السعودية والإمارات.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر لن تنسى مساعدة الأشقاء في السعودية والإمارات بعد ما قاموا به من جهود كبيرة في دعم مصر، خاصة في الظروف الصعبة التي أعقبت أحداث يناير 2011.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر تتعرض لشائعات مستمرة تستهدف أمنها القومي.

قرار هام من وزارة الشباب والرياضة بعد وفاة الملاكم رامز حسام.. فيديو

قدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تعازيه لأسرة اللاعب رامز حسام لاعب الملاكمة الذي توفي متأثرا بإصابته بنزيف فى المخ ودخوله فى غيبوبة.

وقال صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أقدم التعازي بمشاعر الأب، وسيتم الاطلاع على التقارير الطبية لمعرفة أسباب الوفاة.

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

أفاد تقرير لقناة“ العربية”، أن علماء أطلقوا تسمية الزلازل العميقة نسبة إلي عمق نشأتها أي إن كل زلزال ينشأ علي أعماق كبري قد تصل إلي 700 كم وتوصلوا إلي أن سبب نشأتها هو احتكاك ألواح الغلاف الصخري، والذي ينتج طاقة هائلة يمكن لهذه الطاقة أن تمزق الأرض وينتج عنها زلزال يكون أقوي بـ 53 ألف مرة من زلزال تشيلي وقد يكون هذا الزلزال هو نهاية للبشرية لانه أعنف زلازل يمكن أن تسجلها البشرية في تاريخها.

واوضح التقرير، ان الهزات الأرضية تحدث في كثير من الأحيان أكثر من تلك التي تصلنا أنباؤها، وتقدر بحوالي 100 ألف في العام ،ولكن بعضها يتحول إلى زلزال مدمر يشكّل تهديدا لحياة الإنسان والمباني، وهي التي جاءت على خلفية حركات كبيرة لقشرة الأرض على عمق ضحل فيما لا يتعدى عدد الزلازل الملحوظة أكثر من مئة أو أقل في العام.

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو حتى الاثنين المقبل.. فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع الماضي شهد انخفاضات كبيرة فى درجات الحرارة، وأن فترة الليل كانت شديدة البرودة عن فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن البلاد من غد ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة بنسبة درجتين لـ ثلاث، والجميع سيشعر بـ تحسن نسبي في حالة الجو.

قاتل .. معلومات صادمة عن فيروس ماربورج

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، معلومات جديدة عن فيروس ماربورج من حيث الأعراض وكيفية ظهور المرض.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، والمذاع عبر قناة الحياة، إن الفيروس من عائلة الإيبولا ويصيب بالحمى ويسبب صداعا واسهالا ثم يؤدي لنزف داخلي ثم الوفاة.



هل ستتعرض مصر لـ زلزال مدمر.. البحوث الفلكية ترد

أكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المصريين شعروا بزلزال سوريا وتركيا، وذلك لقرب المسافة من البلاد التى حدث بها الزلزال.

وعلق على سؤال هل ستتعرض مصر لـ زلزال مدمر، وقال إن هذا الأمر غير صحيح، وأن الوضع فى مصر طبيعي ولا يوجد أى مشكلات، مطالبًا الجميع بعد الاستماع لـ الشائعات.

واجب قومي | شعبة الدواجن توجه رسالة لـ المنتجين

أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه يجب أن يكون هناك قرارات حاسمة، من أجل القضاء على أزمة الدواجن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن جميع الجهات المعنية عليها أن تتكاتف مع الدولة فى هذه الفترة من أجل انخفاض أسعار الدواجن.



مفيش تخفيف لـ الأحمال| الكهرباء: لدينا 19 ألف ميجاوات احتياطي

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن البلاد كانت تعانى من عجز كبير فى الكهرباء، فى عام 2008، والبلاد كانت تعانى من عجز بنسبة 20% .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن مصر تحولت من دولة بها عجز بالكهرباء، لـ دولة بها فائض فى الكهرباء.

فشل كلوي حاد.. تحذير شديد اللهجة من الإفراط في تناول المسكنات

حذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، من التناول المفرط للمسكنات دون استشارة طبية.

وقال عقبة في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" :" المسكنات تعتبر دواء مهما ويتم استخدامه عند الضرورة وبإشراف طبي ".

ياسمين عز: الراجل عنده قلبين واحد في صدره والتاني في رجله.. فيديو

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للسيدات بمناسبة عيد الحب، قائلة : "عيب تدوسي على ظل جوزك وانتي ماشية وراه".

ووجهت عز، خلال تقديمها برنامج "كلام الناس" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": " نصيحة للسيدات بمناسبة عيد الحب، قائلة: "بلاش تنكدي على جوزك عشان ماتبقيش ملعونة"، مضيفة: "أهم قواعد عيد الحب مع فرعونك المنظر الشتوي ونظرة المثلث المقلوب".



