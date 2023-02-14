بعد الزلزال المدمر.. ظاهرة غريبة تشهدها تركيا.. تفاصيل

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن بعد مرور عدة أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا شهد جبل جوكسون كوشكاياسي في ولاية كهرمان مرعش بؤرة الزلزال ظاهرة غريبة أثارت القلق بعد انبعاث أعمدة دخان منه.

وأضاف التقرير، أن مخاوف عدة خيمت علي سكان المنطقة من حدوث بركان مرعب قد يزيد من عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وقد يمحو ما تبقى من معالم المدينة.

الطاقة المنبعثة من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية

وأكد التقرير، أن إدارة الطوارئ والكوارث التركية أشارت إلى أسباب الظاهرة الغريبة أن الطاقة المنبعثة من الزلزال تعادل 500 قنبلة ذرية أدت إلي تحرك طبقات الطين بالجبل وشكلت بركانا يقذف البازلت الساخن عند درجة 2000 مئوية.

وأوضح التقرير، ان بخار الماء والرماد الذي خرج من الصدع العميق في الجبل تدفق علي السطح العلوي للجبل وتشكل كسائل ساخن حيث ان إدارة الطوارئ لم تقدم تفسيرات واضحة للظاهرة الغريبة التي شهدتها بؤرة الزلزال.

وتقترب عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين إلي 360000 قتيلا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض.



وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 30 مليارات إلى 40 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.7 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.

