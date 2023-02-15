العراق تستعد لزلزال جديد عن طريق إطلاق صافرات الإنذار |تفاصيل

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن الدفاع المدني بمدينة الموصل شمال العراق اطلق صفارات الإنذار تحسبا لوقع أي كارثة طبيعية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

أهالي الموصل شمال العراق شعروا بالزلزال

وأكد التقرير، أن أهالي مدينة الموصل القريبة من الحدود مع تركيا وسوريا شعروا بالزلزال الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير، أن السلطات في العراق دعت الاستعداد في حال وقع الزلازل تجنبا للمخاطر المحتمل حدوثها.





وارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين إلى اكثر من 41000 قتيلا بين البلدين، ووصل عدد المتضررين من زلزال تركيا وسوريا إلي 26 مليون، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى في الأيام المقبلة مع استمرار البحث مع تضاؤل ​​الآمال في العثور على ناجين تحت الأنقاض، ويعتبر زلزال تركيا و سوريا أحد أسوأ الكوارث الطبيعية عبر التاريخ.



وتشير التقديرات الاقتصادية الأولية إلى أن الأضرار الناجمة عن الزلزال لا تقل عن 50 مليارات إلى 60 مليار دولار. وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجة جنوب تركيا وشمال سوريا، وتسببت قوته في مئات من الهزات الارتدادية العنيفة في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في كلا البلدين.



