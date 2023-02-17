أخبار السيارات| أحدث زيادات سعرية لـ 5 أنواع جديدة.. أسعار هيونداي في مبادرة الإحلال

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ارتفعت مجددًا أسعار العديد من السيارات داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية من شهر فبراير 2023، ومنها النسخة جيلي كول راي التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 111 الف جنيه و 128 الف جنيه، بالاضافة إلى قرينتها الكبرى جيلي أوكافانجو موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 120 الف جنيه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحد الاشخاص وهو يدمر إحدى سيارات ماكلارين الخارقة، حيث رصدته العدسات التي بثت هذا المقطع، وهو يعتلي سقف السيارة ويقوم بالضغط على الاجزاء الزجاجية الخاصة بالواجهة والناحية الخلفية، مرورًا بالسقف الذي يقدم باطلالة البانوراما الزجاجية ايضا.

تقدم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات، والتي تحمل أشهر العلامات التجارية ومنها شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تقدم داخل المبادرة نسختين من فئة السيدان وهما، هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بالاضافة إلى النسخة النترا HD.

تنافس النسخة رينو لوجان ضمن قائمة السيارات الاقتصادية في السوق المصري، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدتها، والتي تنعكس على العديد من الإصدارات الأخرى، وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات مع سعر يبدأ من 415 ألف جنيه.

تمكنت شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والفريدة من نوعها، والتي تتمتع بترقيات عالية الاداء سواء كانت فنية أو خارجية، ولكن في هذ الموضوع امتعت برابوس محبي الدراجات النارية بتعديل اخر مميز، يعمتد على احد وحوش KTM الشهيرة.

تواصل شركة شيفروليه من تعزيز تواجدها داخل الشرق الاوسط، بعد طرح نسختها الجديدة بليزر موديل 2023 في عدد كبير من اسواق العرض، وتعد هذه النسخة من ابرز الطرازات الرياضية التي تقدما شيفروليه، والتي تأتي بالعديد من اللمسات العصرية.