عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث زيادات سعرية لـ 5 أنواع جديدة.. أسعار هيونداي في مبادرة الإحلال

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

أحدث زيادات سعرية لـ 5 سيارات جديدة في مصر .. صور

ارتفعت مجددًا أسعار العديد من السيارات داخل السوق المصري خلال الفترة الماضية من شهر فبراير 2023، ومنها النسخة جيلي كول راي التي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 111 الف جنيه و 128 الف جنيه، بالاضافة إلى قرينتها الكبرى جيلي أوكافانجو موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية بلغت 120 الف جنيه.

 

شاهد| شخص يدمر إحدى سيارات ماكلارين الخارقة.. اعرف سعرها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاحد الاشخاص وهو يدمر إحدى سيارات ماكلارين الخارقة، حيث رصدته العدسات التي بثت هذا المقطع، وهو يعتلي سقف السيارة ويقوم بالضغط على الاجزاء الزجاجية الخاصة بالواجهة والناحية الخلفية، مرورًا بالسقف الذي يقدم باطلالة البانوراما الزجاجية ايضا.

 

أسعار سيارات هيونداي في مبادرة الإحلال .. تفاصيل

تقدم مبادرة احلال السيارات العديد من الطرازات، والتي تحمل أشهر العلامات التجارية ومنها شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تقدم داخل المبادرة نسختين من فئة السيدان وهما، هيونداي اكسنت RB موديل 2023، بالاضافة إلى النسخة النترا HD.

 

سعر رينو لوجان الجديدة في مصر.. صور

تنافس النسخة رينو لوجان ضمن قائمة السيارات الاقتصادية في السوق المصري، على الرغم من الزيادات الكبيرة التي شهدتها، والتي تنعكس على العديد من الإصدارات الأخرى، وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات مع سعر يبدأ من 415 ألف جنيه.

 

فخامة اللون الأسود .. دراجة نارية جديدة من KTM و برابوس |صور

تمكنت شركة برابوس المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تقدم العديد من الطرازات القوية والفريدة من نوعها، والتي تتمتع بترقيات عالية الاداء سواء كانت فنية أو خارجية، ولكن في هذ الموضوع امتعت برابوس محبي الدراجات النارية بتعديل اخر مميز، يعمتد على احد وحوش KTM الشهيرة.

 

جديد من شيفروليه.. "بليزر 2023" تنطلق بالشرق الأوسط | صور

تواصل شركة شيفروليه من تعزيز تواجدها داخل الشرق الاوسط، بعد طرح نسختها الجديدة بليزر موديل 2023 في عدد كبير من اسواق العرض، وتعد هذه النسخة من ابرز الطرازات الرياضية التي تقدما شيفروليه، والتي تأتي بالعديد من اللمسات العصرية.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

بعد تراجع الطلب .. مفاجأة في أسعار الفراخ والبانيه اليوم بالمحلات

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

انتو السبب في ضياع القندوسي وعطية|مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

شاهد| شخص يدمر إحدى سيارات ماكلارين الخارقة.. اعرف سعرها

أحدث زيادات سعرية لـ 5 سيارات جديدة في مصر .. صور

أسعار سيارات هيونداي في مبادرة الإحلال .. تفاصيل

سعر بي إم دابليو X6 موديل 2023 في مصر

سعر تويوتا CHR 2023 في الإمارات |صور

أهم النصائح لقائدي الدراجات النارية .. تفاصيل

الأفخم من مرسيدس .. مايباخ GLS بتعديل يخطف الأنظار | صور

أرخص SUV تقدمها شيري في مصر .. اعرف سعرها الآن

ترشيحاتنا

ارتفاع أسعار الدولار أمام العملات العالمية

اليورو والإسترلينى يتراجعان أمام الجنيه فى بنكي مصر والأهلي

حدث ليلا| حريقان وضبط 25 قضية مخدرات بـ3 محافظات.. حقيقة خطوبة رضوى الشربيني.. تقرير الحالة الصحية لبايدن ومرض نادر يصيب بروس ويليز

هي الأغلى في العالم.. كريستيانو رونالدو يمتلك ساعات ماسية مبهرة

أخبار الرياضة .. شوبير يلمح لقرب رحيل سافيو عن الأهلي ... مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لاتحاد الكرة..فيتوريا يضم كهربا للمنتخب

أخبار الفن.. حقيقة خطوبة رضوي الشربيني.. وعلي ربيع ينتهى من تصوير مسلسل نصى التاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج.... زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

طريقة عمل عجينة القطايف قبل رمضان

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ