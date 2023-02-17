عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في أي لحظة.. خبراء يحذرون من اصطدام الأرض بعدد غير معروف من الكويكبات غير المرئية

صدى البلد

حذر أحد الخبراء في علم الفلك والفضاء من إمكانية اصطدام الأرض بعدد غير معروف من الكويكبات غير المرئية في أي لحظة.

بالضبط كما حدث مع نيزك "تشيليابينسك" الذي يبلغ عرضه 19 متراً والذي ضرب المجال الجوي الروسي في عام 2013، والذي  لم يكن أحد يعلم بوجوده هناك.

txt

بعد تعرضها لـ حادث مؤسف.. بلوجر مصرية شهيرة تفقد بصرها

txt

فيلا متحركة .. جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو المبهر| صور

وبسببه أصيب 1600 شخص بجروح جراء موجة الصدمة الهائلة ، التي كان حجمها يساوي 35 قنبلة هيروشيما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يعتقد العلماء أن سبب ذلك والخطر الذي سيحدث في المستقبل - كل ذلك يعود إلى وهج الشمس، ويقول الخبراء إن عددًا غير معروف من الصخور يمكن أيضًا أن يكون في طريقه نحو الأرض بنفس الطريقة.

مع إصابة العديد من الأشخاص من قبل تشيليابينسك ، يتم العمل على نظام جديد يسمى مهمة كائن الأرض القريبة في الأشعة تحت الحمراء لإعطاء الناس تحذيرًا متقدمًا لمساعدتهم على البقاء بأمان في مثل هذا الحدث.

يُعرف باسم NEOMIR ، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العقد وسيراقب الأشياء القادمة نحو الأرض من اتجاه الشمس.

txt

الطاقة المظلمة.. اكتشاف سر من أسرار الكون

txt

طفل أسترالي يستيقظ على صدمة مخيفة تلف جسده .. ما القصة؟


قال ريتشارد مويسل ، رئيس قسم الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية: "الكويكبات بحجم نيزك تشيليابينسك تضرب الأرض تقريبًا كل 50-100 عام".

وتابع: "يمكن تلافي الإصابات الناجمة عن الانفجارات الجوية أو الأحداث المماثلة إذا تم إبلاغ الناس عن تأثير قادم وتأثيراته المتوقعة، مع تحذير مسبق ، ستكون السلطات المحلية قادرة على نصح الجمهور بالابتعاد عن النوافذ والزجاج".

سيجلس نيومير بين الأرض والشمس ، بعيدًا عن الغلاف الجوي للأرض، وكتبت في مجلة Science Scott Sheppard ، من معهد كارنيجي للعلوم في واشنطن العاصمة ، أن المزيد والمزيد من الأجسام القريبة من الأرض يتم اكتشافها الآن.

وأوضح أن هذا يرجع إلى أن التلسكوبات تاريخيا واجهت بعيدا عن الأرض لتجنب وهج الشمس، ولكن الآن ، يتم توجيه معدات المراقبة الجديدة في الاتجاه الآخر والسماح للعلماء بإيقاف الكويكبات غير المرئية من قبل.

قال: "المسوحات التلسكوبية الجديدة تتحدى وهج الشمس وتبحث عن كويكبات باتجاه الشمس أثناء الغس، لقد وجدت هذه الاستطلاعات العديد من الكويكبات غير المكتشفة سابقًا داخل الأرض".

الخبراء الكويكبات الأرض اصطدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

زلزال نهاية البشرية يقترب.. خبير يكشف عن قوته ومكان حدوثه ..فيديو

اتحكم عليه بـ15 سنة.. القصة الكاملة لتورط فنان شهير في تهريب الآثار

مدحت شلبي يوجه رسالة لوم لاتحاد الكرة بشأن قيد لاعبي الزمالك

قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي فور الوصول للسودان

مرتضى منصور يوجه رسالة شكر لـ اتحاد الكرة لموقفه من قيد لاعبي الزمالك

الزراعة: اتفاق ثلاثي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن قبل شهر رمضان

متوجعوش دماغنا.. تغريدة صادمة للاعب الزمالك السابق عن قرار الفيفا بشأن قيد الصفقات

موضوعات متعلقة

بعد تعرضها لـ حادث مؤسف.. بلوجر مصرية شهيرة تفقد بصرها

فيلا متحركة .. جولة داخل يخت كريستيانو رونالدو المبهر| صور

بعد تصديه لركلة جزاء.. حارس مرمى بلجيكي يسقط متوفيًا في أرض الملعب

يسبب أمراضا خطيرة.. احذر أضرار النوم غير المنتظم

الطاقة المظلمة.. اكتشاف سر من أسرار الكون

طفل أسترالي يستيقظ على صدمة مخيفة تلف جسده .. ما القصة؟

جلده يتحول لـ عجينة .. لاعب أوليمبي يكتشف إصابته بـ مرض خطير

للقبض على المجرمين.. تعيين فرقة من السناجب في الشرطة الصينية

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تراجع كبير في سعر الدولار عالميا

تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا بسبب المناورات العسكرية

بزيادة وزن هائلة .. أحلام فى بروفات حفلها بالرياض

موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

دعاء آخر جمعة في رجب للرزق.. 7 كلمات لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث إذا تناولت مخ الدجاج ؟

اوعى تشتريها .. زبدة فلاحي من مواد مجهولة تباع بالأسواق

بالصور.. 3 علامات تكشف اللانشون المصنوع بفضلات الفئران

ورقة منسية بخط دافنشي تكشف توصله للجاذبية الأرضية قبل أينشتاين بـ 400 عاما

فيديو

حادث مروع.. من هي البلوجر سارة محمد وماذا حدث لها/ فيديو جراف

زلزال نهاية البشرية.. خبير روسي يكشف عن قوته ومكانه المحتمل/فيديو جراف

فيروس جديد يثير القلق.. إصابات بدولة أفريقية ومناشدة عاجلة من الصحة ..فيديو

زلزال 5 ريختر يمتد أثره لـ 7 دول .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ