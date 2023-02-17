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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمساعده شقيقها...

مهرها 500 ألف دولار.. يمني يختطف ابنته من أمريكا لإجبارها على الزواج

صدى البلد

في قصة ولا أغرب، أقدم والد على خطف ابنته بالتعاون مع شقيقها، من ولاية نيويورك الأميركية، وتسفيرها بالقوة إلى العاصمة اليمنية صنعاء، حيث احتجزت عنوة، تمهيدا لتزويجها بالقوة.

وبحسب وسائل إعلام، أمس الخميس، فإن وزارة العدل الأميركية اتهمت الأب خالد أبو غانم (50 عاما) وشقيق الفتاة وليد أبو غانم (32 عاما) بالخطف.

لكن مأساة الصبية، وهي مواطنة أميركية وطالبة جامعية بدأت أوائل سبتمبر 2021، حين فرت إلى غوادالاخارا بالمكسيك لتتزوج خطيبها، الذي كانت تعرفه منذ تسع سنوات، دون علم عائلتها.

لكن عندما اكشتفت عائلتها الأمر سافرت إلى المكسيك وأجبرتها عنوة على العودة إلى المنزل رغما عنها.

حبست في المنزل
بعد عودتها إلى بوفالو، أُرغمت على ترك الجامعة، وحُرمت من الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ولم يُسمح لها بالاتصال بخطيبها الأميركي، وحُبست في منزلها.

كما هددها الأب بأنه سيقتل خطيبها إذا لم توافق على زواج "ترتبه العائلة لها" في اليمن.

تحت الضغط، سافرت الطالبة مع عائلتها في أواخر سبتمبر إلى مصر ثم اليمن، حيث باءت كل محاولاتها للفرار من غرف الفنادق والمطارات بالفشل.

500 ألف دولار
بمجرد وصولهم إلى اليمن، سافروا إلى الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث أخبرها والدها أنه سيتقاضى 500 ألف دولار مقابل الزواج المرتب، وتعرضت الفتاة للضرب والخنق.

بعد ذلك، وحين لم يتم ترتيب أي زواج في أبريل 2022 غادر الوالد والشقيق صنعاء، تاركين لأشقائها الآخرين مهمة احتجازها في شقة.

وفيما لا يزال مصيرها غامضا، اعتقلت السلطات الأميركية الوالد وابنه، ووجهت لهما تهمة الخطف، التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

لكن لائحة الاتهام لم تذكر كيف علمت سلطات العدل الأميركية بمحنة الصبية في أواخر عام 2022. إلا أنها أشارت إلى أن منظمة غير ربحية لم تذكر اسمها، تولت الدفاع عن قضية هذه البنت وقدمت تفاصيل عن وضعها.

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