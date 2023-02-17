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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جينيسيس تكشف عن أسعار سيارة GV70 الكهربائية الجديدة.. صور

Genesis Electrified
Genesis Electrified GV70

أعلنت جينيسيس عن تسعير إحدى أشهر سياراتها الكهربائية بالكامل، 2023Electrified GV70، وسيكون أول نموذج يتم تجميعه في الولايات المتحدة، وسيبدأ سعرها من 65,850 دولار لطراز AWD المتقدم و 72,650 دولارًا لطراز Prestige AWD.

Genesis Electrified GV70

تم بناء Genesis Electrified GV70 على منصة GV70 الحائزة على جوائز وهي السيارة الكهربائية الثالثة من جينيسس بعد إطلاق GV60 SUV و Electrified G80 Executive سيدان، ويتميز الطراز الجديد بتصميم داخلي واسع ومجهز تجهيزًا جيدًا مع أداء راق ومجموعة من التقنيات المصممة حصريًا للسيارات الكهربائية.

 

على غرار سيارة السيدان Electrified G80 ، فإن سيارة GV70 مجهزة بنظام الدفع الرباعي كميزة قياسية، وينتقل هذا النظام بذكاء إلى الدفع الثنائي عندما لا تكون هناك حاجة إلى طاقة إضافية ، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الوقود. 

Genesis Electrified GV70

جدير بالذكر أن المحركات المزدوجة لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المتميزة ، مسلحة بوضع Boost Mode الذي يوفر أقصى إنتاج لحظيًا يبلغ 483 حصانًا (360 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 516 رطلاً (700 نيوتن متر).

Genesis Electrified GV70

يأتي Electrified GV70 Advanced AWD مع MSRP بقيمة 65,850 دولارًا ويتضمن معدات وتقنيات قياسية رائدة في فئتها، مثل بطارية 77.4 كيلو وات في الساعة، ونظام تعليق إلكترونيًا مع معاينة الطريق، ومجموعة من عجلات معدنية مقاس 20 بوصة وتتضمن السيارة مجموعة كاملة من أنظمة السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق.

Genesis Electrified GV70

من ناحية أخرى، فإن Electrified GV70 Prestige AWD لديها سعر MSRP بقيمة 72,650 دولارًا، وتأتي مع ميزات إضافية مثل أسطح مقاعد جلد نابا، ولوحة عدادات علوية مغلفة بالجلد، وبطانة علوية من الجلد المدبوغ من الألياف الدقيقة، وشاشة رأسية، وأداة ثلاثية الأبعاد، وصوت ممتاز، وتحكم نشط في الضوضاء، ومقاعد صف ثاني مدفأة، وظلال يدوية للأبواب الخلفية.

Genesis Electrified GV70

التزمت جينيسيس بأن جميع الموديلات الجديدة التي تم إطلاقها ستكون كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2025 ، وأن مجموعة سياراتها بالكامل ستكون كهربائية بحلول عام 2030، وتعمل العلامة التجارية الكورية على تحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها بحلول عام 2035.

جينيسس Prestige AWD genesis GV70 Genesis Electrified GV70 جينيسيس

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