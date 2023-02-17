تراجع كبير في أسعار الذهب.. عيار 21 يفقد 75 جنيها

تشهد أسعار الذهب حالة من الانخفاض الحاد على مستوي جميع الأعيرة حيث بلغ عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق حوالي 1685 جنيها للجرام بعد تخطي خلال الأسابيع الماضية ال 1800 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ومنذ بداية شهر فبراير يسجل المعدن الأصفر حالة سقوط مدوي لتصل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم إلي أدني مستوي منذ بداية تعاملات هذا الشهر.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 فبراير بمحلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-

عيار 24 بيع 1,914 شراء 1,926

عيار 22 بيع 1,755 شراء 1,765

عيار 21 بيع 1,675 شراء 1,685

عيار 18 بيع 1,436 شراء 1,444

عيار 14 بيع 1,117 شراء 1,123

عيار 12 بيع 957 شراء 963

الاونصة بيع 59,534 شراء 59,890

الجنيه الذهب بيع 13,400 شراء 13,480

الكيلو بيع 1,914,286 شراء 1,925,714

انهيار فى أسعار الذهب

وبمقارنة أسعار الذهب منذ بداية فبراير وبالتحديد فى يوم الخميس 2 فبراير فقد تخطت أسعار المعدن الأصفر عيار 24 حاجز ال 2000 لتسجل بيع 1,977 شراء 2,011 فى حين هبط خلال تعاملات اليوم الجمعة ليسجل 1926 جنيها للجرام.

أما عيار 22 فقد سجل فى بداية فبراير بيع 1,812 شراء 1,844 ، فيما بلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق بيع 1,730 شراء 1,760 ليبلغ خلال تعاملات اليوم حوالى 1685 جنيها للجرام أي بتراجع قيمته 75 جنيها.

وبلغ عيار 18 وقتها حوالي بيع 1,483 شراء 1,509 أما عيار 14 بيع 1,153 شراء 1,173، فيما سجل عيار 12 بيع 989 شراء 1,006.

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة ل أسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا تشد أسعار الذهب حالة من التخبط فبعد حالة التراجع استعاد المعدن الأصفر رونقه مرة أخري ليغلق تعاملات أمس على ارتفاع مع متابعة البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة للعقود الآجلة للذهب فقد ارتفعت بنحو 0.4% أو 6.50 دولار إلى 1851.80 دولار للأونصة فيما انخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 103.73 نقطة بعدما لامس أعلى مستوى له في 6 أسابيع عند 104.11 نقطة. وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.07095 نقطة مقابل الدولار بعدما سجل أدنى مستوى له في ستة أسابيع في وقت سابق من الأسبوع الجاري.