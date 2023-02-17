سينما الهناجر تعرض فيلم غزل البنات احتفالا بذكرى ميلاد ليلى مراد

تحتفل سينما الهناجر بذكرى ميلاد الفنانة ليلى مراد، من خلال عرض فيلم “غزل البنات”، اليوم الجمعة بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية وسينما مركز طلعت حرب بالسيدة نفيسة، والدخول للجمهور مجاناً.

حياة ليلى مراد



ليلى مراد، هي أيقونة من أيقونات الغناء في الوطن العربي، كما أنها حققت نجاحًا كبيرًا في عالم السينما، والتي ترددت حولها الأقاويل بسبب ديانتها الاصلية (اليهودية)، وإشهار إسلامها.

ولدت ليلى مراد في الإسكندرية لأسرة يهودية الأصل وكان اسمها «ليليان» والدها هو المغني والملحن إبراهيم زكي موردخاي "زكي مراد"، وأمها جميلة إبراهيم روشو يهودية مصرية وهي ابنة متعهد الحفلات إبراهيم روشو.

بدأت مشوارها مع الغناء في سن الرابعة عشر، وبدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، بعدها سجلت اسطوانات بصوتها، ووقفت أمام الموسيقار محمد عبد الوهاب والمخرج محمد كريم في أول أفلامها (يحيا الحب)، وكانت غيرت اسمها إلى ليلى مراد، ورغم آدائها التمثيلي الضعيف وقتها إلا أنها جذبت أنظار عميد المسرح العربي يوسف وهبي ليضمها في أحدث أفلامه.

مسيرة ليلى مراد



قدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث قدمت قرابة غنت ليلى مراد حوالي 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما ذاع صيتها بالسينما عندما كونت ثنائيا خاصا مع الفنان أنور وجدى.

مثلت للسينما 27 فيلما، وارتبط اسمها باسم الممثل والمنتج والمخرج أنور وجدي بعد أول فيلم لها معه، وكان آخر أفلامها الحبيب المجهول مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

زيجات ليلى مراد



تزوجت ليلى مراد من أنور وجدى، أثناء مشاركتهما سويا في فيلم ليلى بنت الفقراء، واستمر زواجهما قرابة 8 سنوات ثم انتهى بالطلاق، ثم تزوجت من وجيه أباظة سرا بسبب ممانعة عائلته العريقة، وأنجبت منه ابنها أشرف، وأخيرا تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجب الممثل زكي فطين عبد الوهاب.