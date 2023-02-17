حافلة الزمالك تصل ستاد شهداء بنينا لمواجهة المريخ السوداني

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد شهداء بنينا استعدادا لخوض مباراة المريخ السوداني المقرر لها في الثالثة عصر اليوم في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور الوصول وقبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – عمر جابر – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – إبراهيما نداي .

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينولا.

فيريرا: مواجهة المريخ مهمة للزمالك.. وجاهزون لحصد الثلاث نقاط



أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية وصعوبة مباراة المريخ السوداني المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" المباراة صعبة والزمالك سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط".

وأضاف جوسفالدو فيريرا:" الخسارة أمام شباب بلوزداد في الجولة الأولى لم تكن في الحسبان، والزمالك كان أفضل من المنافس في اللقاء ولا نستحق الخشارة، وخسرنا بسبب ركلة جزاء مشكوك في صحتها".

وأكد المدير الفني أن الزمالك جاهز للقاء الغد وسيخوض المباراة من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة من أجل التأهل للدور التالي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح فيريرا أنه حرص على تأهيل لاعبيه للقاء الغد جيدا، موضحا أن اللاعبين استعادوا الثقة في أنفسهم بعد الفوز على سموحة في المباراة السابقة بالدوري الممتاز، وقدرتهم في تخطي حاجز التعثرات السابقة.

وقال المدير الفني :" أفكر الجميع أن الزمالك بطل الدوري والكأس لموسمين متتاليين، ولن نحكم على لاعبي الفريق من خلال شهر فيه بعض التعثرات، وهذه ليست نهاية المطاف لنادي الزمالك، والفريق ينافس على كل بطولة يشارك فيها".

وأضاف فيريرا أن الزمالك شبه مكتمل الصفوف، والغيابات الموجودة بصفوف الفريق يتواجد لها بدائل على نفس المستوى، وأكد على ثقته في قدرات لاعبي الفريق الأبيض.

وفيما يخص ملعب المباراة وإقامتها في الثالثة عصرا قال المدير الفني:" لم نعتاد خوض المباريات في هذا التوقيت ولكننا نتدرب في هذا التوقيت للتعود على أجواء المباراة، وملعب المباراة هو أضعر حجم قانوني مسموح به في الملاعب الرسمية ولكن الفريق قادر على التعامل معه بالطريقة المناسبة".

وأضاف فيريرا: "كل الفرق تلعب على 6 مباريات في دور المجموعات من أجل التأهل ولكني تحدثت مع لاعبي الزمالك بأننا نلعب على 5 مباريات من أجل التأهل وكأن المباراة الأولى كأن لم تكن، ولابد في الفوز في أكبر عدد ممكن في المباريات المقبلة".

وتابع المدير الفني: "ظروف الزمالك والمريخ السوداني متشابهة قبل مباراة الغد خاصة بعد خسارة كلا الفريقين في المباراة الأولى بدور المجموعات".

ويستعد الزمالك للقاء المريخ السوداني المقرر له الثالثة عصر اليوم الجمعة باستاد شهداء بنينا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.