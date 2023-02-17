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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يتابع ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام والعطار

جمال علام
جمال علام

حضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ووليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي -كاف- الخاصة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل .


ورحب جمال علام بالحضور  والتأكيد على بذل الدولة المصرية كل الجهود لخروج البطولة بشكل مميز. وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العرب و الأفارقة .

وأكد وليد العطار مدير البطولة  وصول ١٠ منتخبات لمصر ، بينما يصل منتخب تونس اليوم و منتخب بنين يوم الأحد المقبل، والتأكيد على توفير كل متطلبات المنتخبات المتواجدة من ملاعب و فنادق إقامة على أعلى مستوى .

اتحاد الكرة جمال علام أمم أفريقيا للشباب وليد العطار منتخب تونس

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