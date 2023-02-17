كاف يتابع ترتيبات بطولة أمم أفريقيا للشباب بحضور جمال علام والعطار

حضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري ووليد العطار المدير التنفيذي الاجتماعات التنسيقية مع الاتحاد الأفريقي -كاف- الخاصة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من ١٩ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل .



ورحب جمال علام بالحضور والتأكيد على بذل الدولة المصرية كل الجهود لخروج البطولة بشكل مميز. وتوفير كل سبل الراحة للأشقاء العرب و الأفارقة .

وأكد وليد العطار مدير البطولة وصول ١٠ منتخبات لمصر ، بينما يصل منتخب تونس اليوم و منتخب بنين يوم الأحد المقبل، والتأكيد على توفير كل متطلبات المنتخبات المتواجدة من ملاعب و فنادق إقامة على أعلى مستوى .