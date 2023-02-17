لم تظهر في أمريكا فقط.. دليل قاطع على غزو الكائنات الفضائية للأرض

المعارف البريطانية نشرت الأدلة المادية

تسببت أخبار ظهور أجسام فضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الجدل في برامج التوك شو خلال الأسبوع الماضي، حيث خصصت فقرات للحديث عن هذا الأمر من خلال متخصصين لحسم أمر الكائنات الفضائية، ونرصد أبرز ما جاء في سياق التقرير التالي:

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن آلاف الإيرانيين شاهدوا طبق طائر فشلت صواريخ جو جو في إسقاطها، مضيفا أن هناك أسرار كثيرة جدا لم تكشف بعد وظهرت مراكب فضائية وطوابق طائرة خلال القرون الماضية وتلك الأمور موجودة منذ قديم الأزل في مختلف الدول، بخصوص الكائنات الفضائية.



وأضاف عالم المصريات، خلال استضافته ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور": "ما أعلنته أمريكا مؤخرا هي بداية لحقيقة الأطباق الطائرة والمراكب الفضائية"، متابعا أن العالم في طريقه الآن لمصارحة الشعوب بحقيقة الأطباق الطائرة، والكائنات الفضائية".

المعارف البريطانية نشرت الأدلة المادية



وتابع وسيم السيسي، أن دائرة المعارف البريطانية نشرت الأدلة المادية لوجود حضارة في العالم الآخر، والأطباق الفضائية حقيقة واقعية وتم رصدها في أكثر من مرة.









وأثارت تلك الأجسام حالة من القلق داخل أمريكا، وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قائلة: "تلك الأجسام هي كائنات فضائية من خارج كوكب الأرض، مما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون على إمكانية وصول الكائنات الفضائية إلينا".

وقال الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، على خط الأجسام الطائرة: “لا وجود لكائنات فضائية، وأن العلم حتى هذه اللحظة لم يثبت ذلك، ولا يوجد ما يسمى أطباق طائرة، أو طائرات من خارج الكوكب.

كواكب بعيدة من الممكن أن يكون هناك حياة عليها

وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد علي، أنه لا يوجد أى دليل بوجود ما نشر بهذا الأمر، رغم أن هناك كواكب بعيدة من الممكن أن يكون هناك حياة عليها.





البيت الأبيض يكشف التفاصيل

من جانبه أعلن البيت الأبيض، عن إسقاط جسم غريب طائر حلق في سماء ولاية ألاسكا، موضحًا أن حجم هذا الجسم كان بمثابة سيارة صغيرة، مما استدعى خروج طائرة مقاتلة من طراز "أف 22" لمداهمة هذا الجسم الذي كان يطير على ارتفاع 40 ألف قدم من على سطح الأرض، ولم تتعرف الولايات المتحدة عن مصدر أو هوية هذا الجسم حتى الأن، موضحين أنه غير معروف.



وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، بأن الجسم الطائر الغريب سقط قرب الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا، مضيفا أنه شكل تهديدًا للملاحة الجوية، ولم يستبعد "كيربي" أن يكون الجسم الطائر لكائنات فضائية من خارج كوكب الأرض.