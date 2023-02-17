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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته أسلحة نارية وبيضاء بشبرا

حبس
حبس

قررت نيابة شبرا الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص داخل الشقة محل سكنه.

أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة محل سكنه وبحوزته (3 طبنجات - 2 بندقية– عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - قيد حديدى – 6 سلاح أبيض – كارنيه ملاح بحرى باسمه "مزوز").

وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة بقصد الإتجار والكارنيه المشار إليه بقصد إنتحال الصفة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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