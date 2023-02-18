اليوم.. بدء المحاضرات بـ كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، مواعيد بداية المحاضرات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.

وأوضحت هريدي أنه قد تقرر أن تبدأ محاضرات الفصل الدراسي الثاني اليوم السبت الموافق 18 فبراير، بعد أن كان قد تم تخصيص الأسبوع الأول للإرشاد الأكاديمي بداية من يوم السبت 11 فبراير وحتي يوم الخميس 16 فبراير.

وأشارت عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أنه قد تم نشر جدول لقاءات وورش مكتب الإرشاد الاكاديمى لكل الطلاب بجميع البرامج بالكلية، وذلك لتوضيح كيفية التسجيل واختيار المقررات الاختيارية بموقع الإرشاد الأكاديمي للفصل الثاني.

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر أطلقت جامعة القاهرة، مسابقة طلابية بعنوان "الواقع الافتراضي ودعم الاستدامة" بهدف توظيف الواقع الافتراضي لدعم التوعية بثقافة الاستدامة البيئية بجامعة القاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المسابقة متاحة أمام طلاب وخريجي كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي أو غيرهم من طلاب الكليات الأخرى للمشاركة في المسابقة عن طريق تصميم تطبيق أو فيديو لا تزيد مدته عن 5 دقائق يتناول عبر الواقع الافتراضي (VR) لأحد محاور المسابقة التي تهدف إلى رفع الوعي بالمشكلات البيئية وقضايا التغيرات المناخية.