الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن احتفالية لإطلاق برنامج الفرص المجانية

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن احتفالية إطلاق برنامج "الطريق إلى الجامعة" الذي يوفر فرصاً مجانية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت لطلاب الصفوف الإعدادية والثانوية في مصر وذلك يوم الثلاثاء، 21 فبراير، 2023؛ الساعة 12 حتى 1مساء بقاعة معتز الألفي، حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.





كما يوفر البرنامج، المكون من 12 مرحلة ، فرصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً لتحسين مهارتهم في اللغة الإنجليزية.

بهذه المبادرة، تعتبر الجامعة الأمريكية بالقاهرة هي أول مؤسسة تعليمية في مصرتقوم بإعداد طلاب المدارس لإجادة اللغة الإنجليزية للتقديم في الجامعات التي تقوم بتدريس مناهجها باللغة الإنجليزية في مصر والخارج.

وسيحضر إحتفالية إطلاق البرنامج الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء مجلس أوصياء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد دلّال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور جيمس كيترر، عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة هدى مصطفى، مدير مركز التعلم والتدريس، والدكتورة غادة الشيمي، عميد شئون دراسات البكالوريوس ومدير الدراسات الأساسية بالجامعة.

سيتم توفير باص للإنتقال من حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير إلى حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة والعودة. سيتحرك الباص 10:45 صباحاً من أمام بوابة الجامعة بشارع محمد محمود بالتحرير.