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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مكتبة جامعة حلوان توجه تنبيهات هامة للباحثين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان عن عودة واستئناف خدمة فحص الاقتباس للرسائل العلمية والأبحاث، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة نجلاء فتحى محمد عويس مدير وحدة المكتبة الرقمية.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي محمد أن المكتبة قد عادة واستئنافت خدمة فحص الاقتباس للرسائل العلمية والأبحاث ابتداءا من اليوم الاربعاء الموافق ١٥ فبراير 2023.

واضافت أنه كان قد تم تفعيل منظومة التحول الرقمي بالمكتبة الرقمي حيث سيصبح بإمكان الباحث الحصول على كافة خدماته من خلال المراسلات عبر ايميله الجامعى دون الحاجة للحضور الى مقر المكتبة الرقمية.

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وقد نوهت المكتبة الرقمية على  الباحثين يرجى الاطلاع على كافة المرفقات المتعلقة بالخدمة المطلوبة واتباع التعليمات وللاطلاع على كيفية التقدم لطلب كود الدفع الالكترونى برجاء الدخول على الرابط التالى ومعرفة كافة التفاصيل.

ونوهت مدير وحدة المكتبة الرقمية، علي بعض التنبهات اساسيات لابد من التأكد منها قبل التقدم لأي خدمات تخص وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان وهي كالتالي:

- كل الخدمات تقدم عن طريق الايميلات الرسمية للوحدة  .

- يجب ان يكون لدى المتقدم ايميل جامعى  .

- يجب كتابة اسم المتقدم كاملا فى ال subject ثم ارسال الايميل.

- يجب التأكد من ارسال الملفات المطلوبة بشكل صحيح للخدمة التى يحتاجها الباحث .

- يجب التأكد من كتابة الايميل الخاص بالخدمة المراد التقدم لها بشكل دقيق وصحيح .  

- يجب توجيه الايميل مرة واحدة فقط علي الايميل المخصص للخدمة .

- يجب أن  تكون الخطابات الخاصة بالدراسات العليا أو عميد الكلية معتمدة و مختومه قبل ارسالها على الايميل.

-  يجب أن يتم ارسال كافة المرفقات الخاصه بالخدمه المراد الحصول عليها في ايميل واحد فقط وعدم ارسالها علي أكثر من ايميل ، واذا زاد حجمها يتم ارسالها مضغوطه او علي ال drive الخاص بالايميل .

- يجب ان ينظر المتقدم ايضا فى رسائل  ال junk mail  الموجودة فى ايميله فمن الممكن ان يصل الرد فيه.

- سيتم الرد على الايميلات فى اوقات العمل الرسمية من الاحد للخميس من الساعة ٩ صباحا حتى الساعه ٢ ظهرا ماعدا الجمعة والسبت والاجازات الرسمية.

فى حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات  سيتم  حذف الايميل تلقائيا.

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