جامعة حلوان: نهدف إلى تشجيع طلابنا الموهوبين حتى يتمكنوا من صقل مهاراتهم ولدينا خطة لتنمية شباب الباحثين لاستغلال طاقتهم لإيجاد حلول لمشاكل المجتمع

رئيس جامعة حلوان: نعمل علي دعم طلابنا المبتكريين لتحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية

نائب رئيس جامعة حلوان: لا بد من استغلال البحث العلمي ومخرجاته لتقديم حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع

فريق هندسة حلوان: يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة

تحرص جامعة حلوان علي إستغلال المسابقات التي تقام حتي يستطيع طلاب الجامعة إبراز مواهبهم ومنحهم الفرصة حتي يصقلوا من مهاراتهم، وذلك عن طريق تنظيم المسابقات والإنشطة الطلابية وإقامات الندوات الثقافية، شاركت جامعة حلوان كراعي لمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، علي أن الجامعة تعمل وفق خطة تستهدف تنمية الطلاب من خلال دعمها الكامل لمختلف الأنشطة واكتشاف المواهب وتنمية مهارات الطلاب بما يساهم في بناء شخصيتهم، مشيرآ إلي أن الجامعة تقوم بدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، كما تساهم الجامعة في تشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف قنديل إلي قيام جامعة حلوان بوتمويل ورعاية طلابها المبتكرين الباحثين، مشيرآ إلي أهمية وضرورة تلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، والعمل على مساعدتهم في خلق فرص تسويقية لها.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلي أن المشاريع الطلابية تقدم أفكار جديدة تعكس آمال واحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية، وذلك فنحن نحرص علي دعم الطلاب في مختلف المجالات العلمية وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، في كافة المحافل المختلفة.

والفت الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تشارك بحوالي ٢٢ فكرة مشروع بحثي في معرض القاهرة الدولي للابتكار، حيث تسعى الجامعة دائما إلى اكساب الباحثين مهارات البحث والابتكار على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، وتعمل الجامعة على دعم الشباب المبتكرين لخلق مناخ تفاعلي بين بعضهم البعض، وبين الهيئات المعنية المختلفة التي تدعمهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مشاركة جامعة حلوان في بمثل هذه المعارض كمعرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، يؤكد علي دعم الجامعة البحث العلمي ومخرجاته مشيرة لأهمية وصول المخرجات العلمية والمشروعات الإبداعية إلى المستوى التطبيقي، لتقديم حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

ونوهت إلى أن البحث العلمي يعد ركيزة أساسية لدوره الفاعل والرئيسي فى توفير حلولاً للمشاكل التي يواجهها المجتمع.

واضافت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إلي أن الجامعة تعمل علي تنظيم عدد من ورش العمل والندوات والدورات التي تقام بالمركز في الجامعة لتساهم فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته بما يساهم فى رفع تصنيفات الجامعة محليا وعالميا .

واستطاع فريق كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالفوز بالمركز الثاني في مسابقة الابتكارات الخاصة بالسيارات الكهربائية التي أقيمت بمعرض القاهرة الدولي السابع للابتكار ٢٠٢٣.

وتقوم فكرة مشروع طلاب هندسة المطرية جامعة حلوان على تحويل سيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي إلى سيارة كهربيه بالكامل صديقه للبيئة وعمل مقارنه علميه كامله بين السيارتين وتحديد آليات واجراءات عمليات التحويل بشكل علمي لتحديد مدي كفاءة عملية التحويل وجدواها الاقتصادية و البيئية و إمكانية استخدامها بالسوق المصري.

وفكره عمل المشروع تعتمد علي ثلاث جوانب مهمه على المستوى العالمي تساهم في مواجهة أزمات البترول العالمية وارتفاع أسعاره، الاستهلاك العالي منه في سيارات الاحتراق الداخلي.

وتعالج السيارة مشكلة تأثر البيئة والمناخ العام بملوثات سيارات الاحتراق الداخلي، ويأتي ذلك في ظل التحول العالمي ل ”التنقل الأخضر " والعمل بالسيارات الكهربية والتحول "للمدن الخضراء"، وتتميز السيارة بأنها اقتصاديه، فالسيارات الكهربية تستهلك الطاقة بصورة منخفضة.

وعلى المستوى المحلى يدعم المشروع تبني الدولة الإتجاه العالمي "للتنقل الأخضر " و "المدن الخضراء"، في ظل اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة تلوث المناخ الناتج عن عوادم السيارات وتنفيذ مبادرات الاحلال والتجديد، بتوجيه خاص من الرئيس" عبد الفتاح السيسي، وتدعم السيارة اهتمام الدولة الكبير بقطاع السيارات الكهربية وتشجيع المناخ الاستثماري والمستثمرين للنهوض بتلك الصناعة في مصر.

وعلى المستوى العلمي والهندسي يتميز المشروع بتطبيق المناهج العلمية الهندسية بشكل عملي في عمليات التحويل واجراء الاختبارات علي المنتج النهائي، وذلك بإضافه رؤية هندسيه جديدة لتحويل سيارات الاحتراق الداخلي إلى سيارات كهربيه بالكامل، حيث يستهدف المشروع إيجاد حلول هندسية مناسبة للمشاكل التي تواجه عمليات التحويل و الحفاظ علي كفاءة السيارة بعد التحويل.