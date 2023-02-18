عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للذكور والإناث .. بدء التقديم بمعهد معاوني الأمن بالداخلية

صدى البلد

تبدأ اليوم وزارة الداخلية فى تلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بمعهد معاوني الأمن وحتى 22 مارس.

معهد معاوني الأمن 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول دفعة جديدة للراغبين فى الإلتحاق بمعهد معاوني الأمن من الذين يجتازون الإختبارات المقررة.

 

شروط القبول بمعهد معاوني الأمن:

 

- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس.

 

- ألا يقل السن عن 19 عاماً ولا يزيد عن 25 عاماً فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن .

 

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

 

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والإعتبار "ما لم يكن قد رد إليه إعتباره".

 

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة ، أو القطاع العام ، أو قطاع الأعمال العام ، بقرار أو بحكم تأديبى نهائى ، ما لم تمضى على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

 

-أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية ، والتى يحددها المجلس الطبى المتخصص بهيئة الشرطة ، وأن يجتاز كذلك إختبار السمات واللياقة البدنية ، والتى يصدر بتحديدها قرار من السيد/ وزير الداخلية.

 

-ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة "للذكور" ، وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث.

 

-ألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى.

 

-وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

 

المزايا الممنوحة للمتقدمين:

 

هى تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد ، فيما يحصل الطالب بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة ، ويحق له الإستفادة من النظام العلاجى المجانى ، وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة.

 

يتم التقديم للإلتحاق من خلال الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eghttps:// (خدمات معاونى الأمن).. بينما تُسحب كراسات الإلتحاق من مقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب ، وهى معهد معاونى الأمن بطره "ذكور" بمحافظات (القاهرة ، الشرقية ، القليوبية، الدقهلية ، دمياط ، شمال سيناء ، جنوب سيناء ، الإسماعيلية السويس ، بورسعيد) ومعهد معاونى الأمن بالبحيرة مدخل مدينة وادى النطرون "ذكور" بمحافظات (البحيرة ، المنوفية ، كفر الشيخ ، الإسكندرية ، مطروح ، الغربية ، خارج الجمهورية) ومعهد معاونى الأمن بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات "ذكور" بمحافظات (الجيزة ، الفيوم ، بنى سويف ، المنيا) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (مدينة سوهاج حى الكوثر "ذكور") بمحافظات (أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان ، الوادى الجديد ، البحر الأحمر).

 

وبالنسبة للطالبات من جميع المحافظات فسيتم التقديم بمعهد معاونى الأمن بطره وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 18/2/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023 .

 

تناشد وزارة الداخلية جميع المتقدمين للإلتحاق بمعاهد معاونى الأمن ، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمى الخاص بالوزارة ،  أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.

 

معاونى الامن وزير الداخلية الشرطة وزارة الداخلية معهد معاونى الامن قبول دفعة جديدة وادي النطرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

270 جنيهًا|أسعار الذهب تواصل التراجع..ومفاجأة في عيار 21 لأول مرة منذ شهرين

حادث أليم.. وفاة نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وطفلته

ولّع في طرحة فستان العروسة .. فيديو مأساوي وردّ فعل صادم للزوج

مفاجآة دوري أبطال أفريقيا.. "نحس السادسة" يلاحق الزمالك.. وصن داونز يبتعد عن الأهلي

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. لسه قدامك فرصة قبل الفجر

دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تجعل قبره روضة من رياض الجنة

في الإسراء والمعراج.. الإفتاء: هذا الدعاء بآخر ساعة يغير حياتك 180 درجة

حسبي الله ونعم الوكيل.. مصطفي شلبي يعلق على تسريب عقده مع الزمالك

موضوعات متعلقة

سلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد|فيديو

الداخلية: ضبط 868 عنصرا إجراميًّا ومتهمًا و2817 سلاحًا ناريا بالمحافظات| فيديو

الداخلية تكشف حقيقة سرقة مسجد بالدقهلية

عقوبات رادعة للمتهمين.. كيف تتصرف الفتيات حال التعرض للابتزاز الإلكترونى؟

جهود الداخلية على مدار اليوم.. مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ 1.5 مليار جنيه.. والقبض على طرفي مشاجرة تحولت لحرب مولوتوف بين 7 سيدات في الشرقية

زيارة استثنائية لنزيلات مراكز الاصلاح والتأهيل بمناسبة حملة العنف ضد المرأة

تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الجيبوتي

بالكلاب البوليسية.. الداخلية تداهم أوكار المخدرات .. فيديو

ترشيحاتنا

اليوم.. تشييع جثمان الكاتب الصحفي الكبير مرسى عطالله من مؤسسة الأهرام

الإفتاء: الذكر الجماعي أمر شرعي لا شبهة فيه

سعر ومواصفات تابلت Lenovo Yoga Tab 11 في السعودية

بيان عاجل من أمريكا بشأن تدريب أول دفعة من القوات الأوكرانية

بعد تصريحات الحكومة حول استيراد الفراخ.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر رنج روفر سبورت 2023 في السعودية .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل ينقذ قطة تحت أنقاض الزلزال.. لن تصدق ردة فعلها|فيديو

كل من يقترب سيموت.. قصة أعظم مقبرة تاريخية العلماء يخشون فتحها

مقابل 5 مليارات دولار.. ماذا ستفعل قطر بعد شراء مانشستر يونايتد؟

بعد أزمة مي حلمي.. شاهد| خطيبة محمد رشاد تثير الجدل بأنوثتها

فيديو

الفرار إلى الموت.. عائلة سورية تنجو من زلزال تركيا لتموت في حريق/فيديوجراف

حقيقة محاولة اختطاف مولودة تحت الأنقاض | فيديو

فرص عمل بالآلاف في أوروبا .. اعرف التفاصيل وموعد التقديم

زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا | توقعات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

خالد الشناوي

على باب السيدة

نهال علام

الغضب

اﻟﻤﺰﻳﺪ