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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Redmi Pad.. أحدث تابلت من شاومي ينافس سامسونج

سعر ومواصفات تابلت
سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن مواصفات أحدث حواسبها اللوحية، التي تنافس بها أحدث أجهزة سامسونج جالاكسي اللوحية.

يأتي تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad، ضمن الأجهزة اللوحية متوسطة الفئة، والتي تتميز بتقديم مواصفات أعلى مقابل سعر منافس.

 

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سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

يتميز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بشاشة كبيرة بقياس10.61 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض 1200 × 2000 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

ويمتاز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بوجود 4 مكبرات صوتية مدمجة في الإطارات الجانبية للجهاز، لمشاهدة مقاطع الفيديو بجودة HD في الصوتيات.

سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

يعمل تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتيك، من نوع Helio G99، مع وحدة معالجة الرسوميات ARM Mali-G57، ويأتي الجهاز اللوحي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 أو 6 جيجابايت ، وذاكرة تخزين بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

يتوفر تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بنماذج تدعم شبكات 5G أو LTE، ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 13، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 12.

يتمتع تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدفة 8 ميجابكسل أيضا، ويتميز الجهاز اللوحي بإطار مصنوع من الألومنيوم ولوحة أمامية مصنوعة من الزجاج.

سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad

يحزم تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، بطارية عملاقة بقوة 8000 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن بقدرة 18 وات، ويستمر البطارية حتى 10 ساعات من مشاهدة محتوى الفيديو.

تباع النسخة العالمية من تابلت شاومي الجديد Redmi Pad، مقابل سعر يبدأ من 270 دولار (أي ما يعادل 8200 جنيه مصري).

سعر ومواصفات تابلت شاومي الجديد Xiaomi Redmi Pad
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