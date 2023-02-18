بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بفيديو جديد لها.

تألقت رجينا في الفيديو بإطلالة من اختيار الإستايلست أسامة الديب، أرتدت فستان طويل ذا أكتاف مكشوفة واتسم بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت روجينا بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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