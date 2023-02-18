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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت .. روجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

روجينا
روجينا

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بفيديو جديد لها.

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تألقت رجينا في الفيديو بإطلالة من اختيار الإستايلست أسامة الديب، أرتدت فستان طويل ذا أكتاف مكشوفة واتسم بصيحة الكاب التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

تزينت روجينا بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت روجينا على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CoxzM3ZhbfI/?utm_source=ig_web_copy_link

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