دوري أبطال أفريقيا.. مفارقة مثيرة في القيمة السوقية لـ الأهلي والهلال السوداني

يحل فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، ضيفا على نظيره الهلال السوداني، في تمام الثالثة عصر اليوم، ضمن مباريات دور المجموعات البطولة القارية دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

مفارقة مثيرة في تفوق الأهلي على الهلال السوداني بالقيمة السوقية

يتفوق فريق الأهلي على منافسه الهلال السوداني من ناحية القيمة السوقية للاعبيه، قبل أن يصطدم الفريقان، اليوم، السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

وحسب موقع "transfermarkt"، فإن قيمة لاعبي الأهلي أكبر من لاعبي الهلال، حيث قيمة قائمة الفريق الأحمر تبلغ 29.75 مليون يورو، بينما وصلت قيمة لاعبي الفريق الأزرق 2.73 مليونا.

وعقد كولر، محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني، على أن تتحرك بعثة الفريق في الواحدة والربع ظهرًا إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا للمباراة.

ويتواجد الأهلي على رأس المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب أندية كل من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.