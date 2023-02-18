كاتب صحفي: مصر لم تتعامل من وجهة نظر سياسية مع كارثة زلزال سوريا

قال الدكتور محمد ثروت، الكاتب الصحفي، إن مصر خلال تعاملها مع كارثة الزلزال السورية لم تتعامل من وجهة نظر سياسية، على الرغم من وقوع الكارثة في المنطقة المعارضة للنظام السوري، وقامت بشحن المساعدات.

وأضاف محمد ثروت، خلال لقائه في برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “تن” الفضائية، أن معظم الصحف والقنوات تحدثت عن الجسر الجوي المصري لإغاثة سوريا وتركيا في كارثة الزلزال لأن الشعبين تربطهما علاقات إنسانية طيبة مع مصر.

وأوضح أن بين مصر وتركيا ومصر وسوريا يوجد علاقات تاريخية واجتماعية على امتداد التاريخ؛ مشيرا إلى أنه شاهد في جامعة إسطنبول أثناء زيارته لتركيا ترحيبا هائلا بالمصريين ومعاملتهم بشكل مختلف عن جميع الجنسيات إكراما لمصر، من خلال تعطيرهم في المساجد وتقديمهم على أنفسهم في المحاضرات والقاعات، بالإضافة إلى أن هناك مصطلحات مصرية أصلها تركي.