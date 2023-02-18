بعد تألقه.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء لاعب الزمالك

نشر الفنان نبيل الحلفاوي ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن تألق اللاعب إمام عاشور مع فريقه الجديد ميتلاند الدنماركي.

وقال نبيل الحلفاوى: “بالتوفيق والنجاح دائما يا رب”.

وجاء رد نبيل الحلفاوى ، على تعليق الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، والذى قال : “هدف عالمى لإمام عاشور فى أول مباراة له مع ميتدلاند الدنماركي فى مرمى سپورتينج لشبونه فى الدورى الأوروبى.. نجم مصرى عالمى جديد بإذن الله سيسطع فى سماء كرة القدم العالمية.. الإحتراف فى أوروبا هو الطريق الوحيد لتقدم كرة القدم المصرية”.

نبيل الحلفاوى

وأما عن توقعات نبيل الحلفاوى، عن مباراة النادى الأهلي والهلال السودانى قال : “مشفتش ماتشات للهلال السنة دى".

نبيل الحلفاوى

وجاء رد نبيل الحلفاوى، بعد أن وجه له أحد متابعيه سؤال : "توقعاتك لماتش الأهلى والهلال يا قبطان.

نبيل الحلفاوى والأعمال الدرامية

من ناحية أخرى ، كشف نبيل الحلفاوي عن حقيقة مشاركته فى رمضان المقبل بعمل تليفزيونى جديد، مؤكدا أن هذا العام لم يشارك فى أى عمل درامي برمضان 2023.

وقال نبيل الحلفاوى : “لا.. للأسف الظروف لم تسمح”.