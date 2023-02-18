الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة.. خبراء يحذرون من زلزال إسطنبول الأكبر.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم السبت عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:





لا تنخدعوا .. الأرصاد توجه تحذير شديد اللهجة من طقس الساعات المقبلة

كشفت الدكتوره منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم والأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة منار غانم ، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن البلاد تشهد تحسن تدريجي في درجات الحرارة، لتصل درجات الحرارة خلال فترة النهار إلى 21 درجة مئوية.





أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 18-2-2023



قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت 18-2-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.



الدولار بـ 30.50 جنيه.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 18 فبراير



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 18- 2-2023.



خبراء يحذرون من زلزال إسطنبول الأكبر: الدمار سيكون كارثيا



عرضت فضائية العربية تقريرًا عن تفاصيل حول زلزال أشد خطورة يتوقع خبراء أن يضرب اسطنبول.. فما القصة؟

الزلزال الأخير كان مجرد "بروفة” هذا ما كشفته صحيفة “حرييت” التركية بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف، حيث اعتبرت الصحيفة أن زلزال قهرمان مرعش “ليس سوى البداية فقط” محذرة من “زلزال إسطنبول الأكبر”.

لتحقيق الأمن الغذائي.. القومي لعلوم البحار: نعمل على إنتاج أعلاف منخفضة التكاليف



كشف الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، عن كيفية تحقيق الاستزراع البحري؛ بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي، قائلًا إن الاقتصاد الأزرق يشمل كل الثروات الطبيعية التي توجد في البحار والمياه بشكل عام.



ناقد رياضي : مكسب الزمالك خلال المباريات المقبلة أصبح صعبا



قال حمدي الحسيني، الناقد الرياضي، :"كنا نتمنى أداء أفضل لفريق الزمالك خلال مباراة أمس فى مواجهة الفريق السودانى، خصوصا خسارته الكبيرة على ملعبه فى المباراة الأولى"، مضيفا ضرورة فوز فريق الزمالك خصوصا أنه يخسر بالتعادل على ملعبه.



الأوقاف: الإسراء والمعراج معجزة ومنحة كبيرة من الله لسيدنا محمد



قال الشيخ محمد فرج زيدان أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الله سبحانه و تعالى أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ،ايات بيانات و معجزات باهرات و دروبا من خوارق العادات، وأن الله سبحانه و تعالى أعطى لنبيه محمد، وأجرى له ما أعطاه لسائر النبيين والمرسلين من قبله.



تعرف على أسباب السكتة القلبية والموت المفاجئ وآليات تجنبها



قال شريف عبد الهادي، عميد معهد القلب الأسبق، إن الوفاة المفاجئة من الأمور المفجعة للغاية، وهي تمثل صدمة كبيرة في حالة صغر سن المتوفى، متابعا: “الموت المفاجئ له أسباب كثيرة ومتعددة، ويعرف أيضا بـ السكتة القلبية”.

وأضاف شريف عبد الهادي، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن السكتة القلبية تحدث نتيجة لتوقف كهربة القلب، أو نتيجة حدوث رجفة بطينية للقلب، ما يترتب عليه حدوث وفاة.



الزراعة: نعمل على استنباط أصناف محاصيل تتحمل الإجهاد البيئي |فيديو



قال إبراهيم درويش، وكيل وزارة الزراعة بجامعة المنوفية، إن معظم السلع الزراعية في ارتفاع دائم ويجب أن نسلط الاهتمام على الموارد الطبيعية المصرية والاستفادة من موارد المياه المتاحة و كل قطعة أرض، مضيفًا أن الدولة يجب أن تسلط الضوء على أهم التحديات المطلوبة، حتى تمر بهذة الأزمة العالمية الاقتصادية.