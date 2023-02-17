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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أمين الري بالشيوخ: نقص المياه هو العمود الفقري لمشكلة الزراعة في مصر

الزراعة والري
الزراعة والري

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ورشة عمل الاتجاهات الحديثة في الزراعة هي البداية، وسيحضر ممثلين عن الفلاحين في مناقشات الحكومة حول سيناريوهات تعامل قطاع الزراعة مع التحديات العالمية.

 

وأوضح "أبو الفتوح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لديهم علم بمشاكل المزارع والفلاح والمصدرين الزراعيين وجميع هذه المشكلات تم طرحها بالأمس في الجلسة، مؤكدًا أن العمود الفقري لمشكلة الزراعة في مصر هي الموارد المائية.

 

مشكلة الموارد المائية

 

وأوضح أن الموارد المائية ليست متاحة بشكل كبير لاستصلاح أراضي زراعية بشكل أكبر، كما أن هناك انكماش في الصادرات الزراعية المصرية، لابد من التوسع في زيادة المساحات التعاقدية والقمح.

وتابع: "لدينا تحديات كبيرة تواجهنا من استيراد الكثير من المستلزمات الزراعية والأسمدة من الخارج".

الإعلامي إبراهيم عيسى الدكتور جمال أبو الفتوح لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الفلاحين قطاع الزراعة مشكلة الموارد المائية أراضي زراعية القمح الأسمدة

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