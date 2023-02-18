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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجل شاه إيران: حان الوقت لتكثيف الدعم للشعب والضغط على السلطات

صدى البلد

قال آخر وريث للنظام الملكي الإيراني، اليوم السبت، إن مجموعة من الإيرانيين المنفيين ستزيد من دعمها لحركات المعارضة في البلاد حتى يتمكنوا من مواصلة الضغط على السلطات هناك، وسط حملة على الاحتجاجات.

وهزت الاضطرابات إيران منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية في حجز الشرطة في سبتمبر الماضي بعد أن تم احتجازها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، والتي اشعلت احتجاجات من أقوى التحديات للجمهورية الايرانية منذ الثورة.

وناقش ثمانية معارضين إيرانيين في المنفى، بمن فيهم رضا بهلوي، ابن المنفي للشاه المخلوع، سبل توحيد معارضة مجزأة في وقت سابق من الشهر الجاري، وسط أحداث موالية للحكومة بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979 داخل البلاد.

وقال بهلوي لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن “من المهم أن يكون لدينا عنصر للضغط الداخلي على النظام لأن الضغط الخارجي بفرض العقوبات يضعف النظام لكنه لا يكفي للقيام بالمهمة”

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واضاف بهلوي “نحن نبحث في الوسائل الخاصة بكيفية دعمنا للحركة في الوطن” 

وتابع “هناك الكثير من النقاش حول الضغط الأقصى والمزيد من العقوبات ، ولكن بالتوازي مع الضغط الأقصى هناك حاجة إلى أقصى قدر من الدعم”

وقال بهلوي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن التركيز الفوري سيكون على ضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت والمساعدة في تمويل الإضرابات العمالية من خلال صندوق وإيجاد سبل لتسهيل تحويل الأموال إلى إيران.

وعلى عكس السنوات السابقة، لم تتم دعوة الحكومة الإيرانية إلى ميونيخ هذا العام نتيجة لحملتها القمعية، ولكن أيضًا بسبب دعمها لروسيا في الحرب في أوكرانيا. وبدلاً من ذلك ، تمت دعوة معارضي الحكومات الإيرانية ، بينما جرت مسيرات مناهضة للحكومة في ميونيخ.

وعاش بهلوي في المنفى لما يقرب من أربعة عقود، منذ الإطاحة بوالده، الشاه المدعوم من الولايات المتحدة ، في الثورة الإسلامية عام 1979.

معارضة حكومة إيران الدينية متفرقة، مع عدم وجود زعيم واضح معترف به. وقال بهلوي إن الأولوية الآن هي الوحدة ، وفي النهاية يقرر الإيرانيون نظام ديمقراطي.

ولا يزال مقدار الدعم الذي يحظى به بهلوي على الأرض غير واضح ، ولكن كانت هناك بعض الشعارات المؤيدة والمضادة في المظاهرات. يتذكر الكثير من الإيرانيين أن شرطة الشاه السرية ، سافاك، وقال بهلوي إنه يدين ما حدث في ذلك الوقت.

وقال “علينا أن ننظر إلى الأمور الجيدة والسيئة والقبيحة ، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التقدم في المستقبل” مضيفًا أن الشباب الإيراني يتمتع بالذكاء ويعرف أن أي نظام سياسي مستقبلي سيحتاج إلى مؤسسات قوية لضمان الماضي. لم يتكرر.

وكانت القوى الغربية مترددة في التحدث إلى المعارضين للسلطات الحاكمة ، خشية أن يؤدي قطع العلاقات إلى الإضرار بجهود إطلاق سراح العشرات من الرعايا الغربيين المحتجزين في إيران ، لكنه يقضي أيضًا على أي فرصة لإحياء اتفاق نووي بين طهران والقوى العالمية. ومع ذلك ، فقد بدأ هذا يتغير.

تم تصوير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ميونيخ يوم الجمعة مع المدافعة عن حقوق المرأة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقال ماكرون: 'سأكون سعيدًا جدًا بلقائكم جميعًا لأن رسالة الوحدة هذه مهمة جدًا'.
 

واشنطن روسيا ايران الاحتجاجات فرض العقوبات

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