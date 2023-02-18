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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. روسيا تنقل إحدى طائراتها المقاتلة المتطورة إلى إيران

روسيا تنقل إحدى طائراتها
روسيا تنقل إحدى طائراتها المقاتلة المتطورة إلى إيران

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن صور الأقمار الصناعية كشفت أن روسيا نقلت إلى إيران طائرة مقاتلة متطورة من نوع Su-35، وهي من الطائرات المقاتلة الروسية المتقدمة.

وأعلن مسئولون عسكريون وسياسيون إيرانيون منذ سبتمبر الماضي، علنًا عن شراء 24 طائرة من هذا الطراز، لكن روسيا لم تؤكد الصفقة أبدًا.

وزعم مسئولون أمريكيون أن روسيا تعمل جاهدة حاليًا لبيع الطائرة لإيران، كما تدعي الولايات المتحدة أن بيع جميع الطائرات سيكتمل بحلول نهاية العام.

وأوضح مسئول أمني سابق في الولايات المتحدة، في تقرير مفاده أنه "من تحليل القاعدة الإيرانية - التي تم الكشف عنها في 7 فبراير- حددنا نموذجين للطائرات المقاتلة أحدهما يطابق أبعاد طائرة Su-35. من المحتمل أن يتم استخدامها في منشأة تحت الأرض لتخزينها والطائرات الأخرى التي ستصل من روسيا".

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