جامعة الفيوم تشارك في قافلة الحكومة الطبية الموسعة بقرية مطول بإطسا ..صور

شاركت جامعة الفيوم فى القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة الفيوم ومديرية الصحة بالفيوم، والوحدة الصحية بقرية مطول بمركز إطسا، وذلك اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بالوحدة الصحية بالقرية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، و الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، شهد الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، و الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم محمد الجبلي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد شعبان، منسق القوافل بمجلس الوزراء، وسوزان عبد القادر، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع بالجامعة.
صرح الدكتور عاصم العيسوي بأن القافلة الطبية شارك فيها كلية طب الأسنان بالجامعة الكندية، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وقصر الثقافة بالفيوم، وفرع المجلس القومي للمرأة، وجمعية مصر الخير ، وأضاف سيادته أن القافلة تم تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا، والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأشار أن القافلة الطبية نجحت في تقديم الخدمة الطبية من خلال الكشف على 2546 حالة في تخصصات الأطفال، والباطنة، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والقلب، والأمراض الصدرية، والأمراض النفسية والعصبية، والعظام، والأسنان، والعيون، والأطراف الصناعية، وذلك بخلاف الحالات التي تمت ضمن المبادرات الرئاسية الصحية، وحالات كلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية، وقدمت القافلة العلاج بالمجان بالإضافة إلى علاج الحالات التى تحتاج عمليات جراحية أو أمراض مزمنة على نفقة الدولة.
وخلال القافلة تم تنفيذ عدد من المبادرات الصحية ومنها مبادرة الاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة المرأة، والتطعيم ضد فيروس كورونا، كما تم تقديم توعية في مجالات التثقيف الصحي، وشارك قصر ثقافة الفيوم بعروض مسرحية عن العادات الصحية غير السليمة، وقضايا العنف ضد المرأة، والمشاكل الأسرية، وخطورة الألعاب الإلكترونية.
كما أشار الدكتور محمد شعبان إلى أنه سيتم توفير الأطراف الصناعية وعمليات الرمد على نفقة الدولة طبقا لقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء.
وفي نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لمجلس الوزراء وجامعة الفيوم ومديرية الصحة والجهات المشاركة في القافلة على حسن تقديم الخدمة العامة والعلاج بالمجان لأهالي القرية.