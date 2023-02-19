ظاهرة كونية في 27 فبراير.. هل الأرض على موعد مع زلزال مدمر جديد؟

استضاف الإعلامي أحمد موسى، الدكتور صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، الذي تحدث عن كيفية حدوث الزلازل وأسباب حدوثها، كما توقع احتمالية حدوث زلزال في المستقبل القريب، وذلك في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”.



ظاهرة كونية مرتقبة



أكد صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، إن الكرة الأرضية تدور بسرعة كبيرة وعندما يقترب منها أي كوكب آخر تقل حركة دورانها وبالتالي تتحرك الصفائح على الأرض.



وقال صالح محمد عوض: "الصفيحة الأناضولية نشطة زلزاليا،ومنطقة الصفيحة الأناضولية تستجيب للجهد الأرضي المتسبب فيه حركة الكواكب وليس لب الأرض ".

وتابع صالح محمد عوض: "الجهد الأرضي يزداد في يومي 27 و28 فبراير بسبب اقتراب الكواكب القمر من الأرض وبالتالي اللوائح التكنولوجية على الأرض تكون عرضة للانزلاق وقد تحدث زلازل ".



واستطرد صالح محمد عوض: "الزلازل ليس لها دورة زمنية معينة وهي عشوائية وهذا الأمر ينطبق على الوضع العشوائي للكواكب".

زلزال محتمل

وأردف أن وضع الكواكب متغير وبالتالي الكرة الأرضية تخضع لقوى جاذبية مختلفة في كل لحظة، مضيفا: "توقع أي زلزال أمر صعب لكن هناك احتمالية كبيرة للتنبؤ بحدوث الزلزال".

وأضاف صالح محمد عوض: "عندما تقترب الكواكب من الأرض قد يزداد الجهد الجذبي في منطقة معينة وبالتالي يقلل من حركتها حول نفسها أو حول الشمس بما يحفز الصفائح التكتونية على الانزلاق ويحدث الزلزال ".

وتابع: "قبل الزلزال في تركيا حدث تخلف في سرعة دوران القرب بما أدى إلى تحرك الألواح في منقطة تركيا وبالتالي حدث الزلزال المدمر ".

وأوضح أنه في الفترة من 20 وحتى 27 فبراير سوف يدخل القمر بين الأرض والشمس ويقترب المريخ من الأرض وبالتالي يكون هناك جهد زائد على الأرض ومن الضروري توخي الحذر في هذه الفترة، نظرا لاحتمالية حدوث زلزال ".

قوة من خارج الأرض

أكد صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، إن الأرض مكونة من القشرة الأرضية وسمكها يتراوح من 5 لـ 90 كيلومتر، ثم الستار أو الوشاح، ثم لب الأرض .



وقال صالح محمد عوض: "الأرض بها العديد من الصفائح التكتونية منها الصفائح الكبيرة والصفائح الصغيرة، والزلازل تحدث بسبب قوة قوة من خارج الأرض وليست قوة داخل في الأرض ، والقوة الخارجية هي نظام الكواكب وهذا ما أكدته في البحث الخاص بي ".

وتابع صالح محمد عوض: "في الدراسة الخاصة بي قمت بدراسة العديد من الزلازل وتلك الزلازل حدثت بسبب النظام الكوكبي وهناك ارتباط وثيق بين اصطفاف الكواكب وحدوث الزلازل".

أكد صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد، أن كافة الصفائح التكتونية تتحرك في الأرض، مضيفا:" قبل 200 مليون سنة لم تكن الأرض بشكلها الحالي وكانت عبارة عن قارة واحدة ثم انقسمت لـ الـ 7 قارات الحالية ".



وقال صالح محمد عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "حركة الألواح بشكل مفاجيء وسريع تؤدي إلى حدوث الزلازل التي نشعر بها ".

وأضاف صالح محمد عوض :" الصفائح الأرضية قد تتواجد داخل المحيط ولا يشترط أن تتواجد على اليابسة فقط"، مضيفا:" صفيحة المحيط الهادي تتواجد في المحيط ".

وتابع: "البراكين التي تخرج من قاع المحيط بسبب تدافع الألواح بحركة تباعدية بما يسبب خروج الحمم البركانية المتواجدة بضغط عالي ".

واكمل عالم الجيولوجيا العراقي: "البراكين تتسبب في تكوين سلاسل جبلية كبيرة، بسبب خروج كميات كبيرة من الحمم وقد تسبب البراكين في تكون الجزر بالبحار والمحيطات".

