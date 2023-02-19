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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نريد حل الدولتين.. رسالة هامة من وزير الخارجية الأمريكي للاحتلال الإٍسرائيلي

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على دعم الولايات المتحدة القوي لحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "أكدت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أهمية اتخاذ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خطوات لاستعادة الهدوء ومعارضة واشنطن لأي خطوات تصعيدية أحادية الجانب".

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وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن بلينكن سيبدأ جولة أوروبية اليوم الخميس،إلى كل من ألمانيا وتركيا واليونان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى ألمانيا وتركيا واليونان خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير".

وأضاف برايس:  "أن بلينكن سوف يسافر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن اليوم الخميس، حيث سيشارك في سلسلة من الاجتماعات الثنائية والمتعددة الأطراف لمناقشة الدعم المتواصل إلى أوكرانيا ومساعدة الشعب التركي والسوري والتزامنا الأمني العابر للأطلنطي، ونظام دولي قائم على قواعد".

وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة

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