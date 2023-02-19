تقارير تكشف تدمير عمر بطارية بعض هواتف Galaxy بسبب هذا التحديث

كشفت تقارير أن التحديث الأخير الذي أطلقته شركة سامسونج الكورية الجنوبية لعدد من هواتفها الرائدة ، عمل على تدمير عمر البطارية في الكثير في الهواتف، حيث اشتكى عدد كبير من المستخدمين من تأثر عمر بطارية هواتفهم فور تثبيت التحديث.

وبحسب موقع SamMobile فإن تحديث One UI 5.1 الأخير من سامسونج قد تسبب بعدد من المشكلات لأصحاب الهواتف، كان أبرزها تؤثر عمر البطارية، كما تسبب التحديث بمشكلات أخرى شملت بطء أثناء الاستخدام.

وكان أكثر المتأثرين بتحديث One UI 5.1 هم مستخدمو هواتف Galaxy S22 و Galaxy S21 حيث اشتكوا من سخونة ملحوظة في بطارية هواتفهم وأيضا نفاد عمر البطارية في وقت قليل للغاية، حيث ارتفع عدد الشكاوى على المنتديات الخاصة بسامسونج وكذلك منصات التواصل الاجتماعي.

وفقا للموقع فإنه ليس من الواضح تمامًا سبب استنفاد عمر بطارية هذه الهواتف، ولكن ليس هناك شك في أن One UI 5.1 تسبب في ذلك ، نظرًا لأن الهواتف كانت جيدة قبل تحديثها، حيث أشار أحد المستخدمين على موقع Reddit إلى أن استخدام بطارية لوحة مفاتيح سامسونج قد ارتفع بشكل كبير بعد One UI 5.1، وربما يكون هذا هو السبب الجذري لهذه المشكلة.

وتحث منتديات الدردشة الخاصة بسامسونج كل من تأثر بتحديث One UI 5.1 أن يقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت والبيانات الخاصة بلوحة مفاتيح سامسونج وإعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى، مع الاعتبار أن هذا سيؤدي إلى مسح أي إعدادات مخصصة مثل لغات مخصصة قمت بإعدادها.