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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 323 محضرا تموينيا في دمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملة جديدة لمتابعة حركة السلع بالأسواق، أسفرت عن تحرير 323 محضرا للمخالفين.

جاءت الحملة التموينية، لرصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وتجميع بطاقات وتهريب شكائر دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء وبيع سلعتي الأرز والسكر بأزيد من السعر الرسمى، وأيضًا عدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، علاوة على تحرير ٢٢ محضر لقيام بعض المحال بالإعلان عن اوكازيون بدون تصريح معتمد من مديرية التموين وعدم الاحتفاظ بالفواتير ما قبل الإعلان عن الأوكازيون .

تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية لحركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها والتلاعب بتلك المنظومة.

على جانب آخر، تقوم المديرية بضخ كميات وفيرة من الأرز الفاخر بشكل يومى بمعارض أهلاً رمضان المنتشرة بمدن المحافظة لبيعه بسعر ١٥ جنيها للكيلو للمواطنين .

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